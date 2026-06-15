Тренер «Вегаса» — о будущем в клубе: Нужно переварить поражение

«Вегас» на своей арене потерпел поражение от «Каролины» в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли со счетом 0:3 и уступил в серии со счетом 2−4.
29 марта 2026 года 67-летний Тортерелла заключил соглашение с «Вегасом» до конца сезона, сменив на посту Брюса Кэссиди.
«Мне нужно сначала переварить это поражение. Очень повезло, что все так сложилось, пусть и немного странным образом, в конце сезона я оказался в этой команде. Повезло познакомиться с командой, познакомиться с организацией, первоклассной организацией, и просто получить такую возможность… Я хотел тренировать. Мне очень повезло, что удалось поработать с этой командой.
Не думаю, что этой команде, этой группе мужчин нужно что-то еще, чтобы подпитывать их жажду побед. Думаю, они понимают. Знаю, что мы проиграли в финале. Но я просто чувствую, что это сильная команда. Мне не терпится увидеть, что произойдет в следующем сезоне, потому что у них есть еще один шанс на Кубок Стэнли. Это такая хорошая и сильная команда. Не думаю, что им нужно что-то дополнительное, чтобы продолжать двигаться вперед», — приводит слова Тортореллы пресс-служба «Вегаса».
Джон Торторелла
Род Бриндамор
Картер Харт
(00:00-57:00)
Брэндон Бусси
Картер Харт
(c 58:52)
03:47
Тэйлор Холл
(Джейкоб Слэвин, Джексон Блэйк)
10:26
Джексон Блэйк
10:57
Томаш Гертл
16:12
Джек Айкел
18:38
Логан Стэнковен
33:31
Джексон Блэйк
(Логан Стэнковен)
37:04
Расмус Андерссон
48:49
Эрик Робинсон
58:52
Николай Элерс
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит