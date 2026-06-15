Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Каролина
4
:
Вегас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вегас
5
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
3
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Вегас
2
П1
X
П2

Тренер «Вегаса» — о будущем в клубе: Нужно переварить поражение

Главный тренер «Вегаса» Джон Торторелла высказался о своем будущем в клубе после поражения в финальной серии Кубка Стэнли от «Каролины».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Вегас» на своей арене потерпел поражение от «Каролины» в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли со счетом 0:3 и уступил в серии со счетом 2−4.

29 марта 2026 года 67-летний Тортерелла заключил соглашение с «Вегасом» до конца сезона, сменив на посту Брюса Кэссиди.

«Мне нужно сначала переварить это поражение. Очень повезло, что все так сложилось, пусть и немного странным образом, в конце сезона я оказался в этой команде. Повезло познакомиться с командой, познакомиться с организацией, первоклассной организацией, и просто получить такую возможность… Я хотел тренировать. Мне очень повезло, что удалось поработать с этой командой.

Не думаю, что этой команде, этой группе мужчин нужно что-то еще, чтобы подпитывать их жажду побед. Думаю, они понимают. Знаю, что мы проиграли в финале. Но я просто чувствую, что это сильная команда. Мне не терпится увидеть, что произойдет в следующем сезоне, потому что у них есть еще один шанс на Кубок Стэнли. Это такая хорошая и сильная команда. Не думаю, что им нужно что-то дополнительное, чтобы продолжать двигаться вперед», — приводит слова Тортореллы пресс-служба «Вегаса».


Вегас
0:3
0:1, 0:1, 0:1
Каролина
Хоккей, НХЛ, Финал
15.06.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
T-Mobile Arena, 18354 зрителя
Главные тренеры
Джон Торторелла
Род Бриндамор
Вратари
Картер Харт
(00:00-57:00)
Брэндон Бусси
Картер Харт
(c 58:52)
1-й период
03:47
Тэйлор Холл
(Джейкоб Слэвин, Джексон Блэйк)
10:26
Джексон Блэйк
10:57
Томаш Гертл
16:12
Джек Айкел
18:38
Логан Стэнковен
2-й период
33:31
Джексон Блэйк
(Логан Стэнковен)
37:04
Расмус Андерссон
3-й период
48:49
Эрик Робинсон
58:52
Николай Элерс
Статистика
Вегас
Каролина
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
3
3
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит