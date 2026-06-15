Тренер «Вегаса» — о будущем в клубе: Нужно переварить поражение

«Мне нужно сначала переварить это поражение. Очень повезло, что все так сложилось, пусть и немного странным образом, в конце сезона я оказался в этой команде. Повезло познакомиться с командой, познакомиться с организацией, первоклассной организацией, и просто получить такую возможность… Я хотел тренировать. Мне очень повезло, что удалось поработать с этой командой.



Не думаю, что этой команде, этой группе мужчин нужно что-то еще, чтобы подпитывать их жажду побед. Думаю, они понимают. Знаю, что мы проиграли в финале. Но я просто чувствую, что это сильная команда. Мне не терпится увидеть, что произойдет в следующем сезоне, потому что у них есть еще один шанс на Кубок Стэнли. Это такая хорошая и сильная команда. Не думаю, что им нужно что-то дополнительное, чтобы продолжать двигаться вперед», — приводит слова Тортореллы пресс-служба «Вегаса».