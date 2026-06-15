Финалист Кубка Гагарина канадец Тодд перешел в «Металлург»

15 июня об уходе Тодда объявил казанский «Ак Барс». Он покинул клуб в связи с истечением срока контракта.
— «Металлург» заполучил один из главных активов рынка свободных агентов. Тодд играет как на позиции центра, так и с краю, но мы больше видим его именно на «точке». Позиция центра всегда дефицитна и особенно важна для нас. Нэйтан добавит нападению мощи за счет габаритов. Также он командный игрок, способный в нужный момент отдать результативный пас партнеру или взять ответственность на себя. Все эти факторы говорят, что Тодд — большой мастер, — заявил спортивный директор «Магнитки» Евгений Бирюков.
Нэйтану Тодду 30 лет. Он выступает в КХЛ с лета 2024 года и ранее представлял уфимский «Салават Юлаев» и московский «Спартак». Всего в его активе 153 матча и 122 (44+78) очка в КХЛ. Также канадец выступал за различные клубы Американской хоккейной лиги (АХЛ) и Хоккейной лиги Восточного побережья (ECHL).
Обладателем Кубка Гагарина 2026 года стал ярославский «Локомотив». В финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги команда обыграла казанский «Ак Барс» со счетом 4−2. Решающий шестой матч прошел 21 мая в Казани и завершился победой ярославцев со счетом 3:2.