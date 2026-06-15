Финалист Кубка Гагарина канадец Тодд перешел в «Металлург»

— «Металлург» заполучил один из главных активов рынка свободных агентов. Тодд играет как на позиции центра, так и с краю, но мы больше видим его именно на «точке». Позиция центра всегда дефицитна и особенно важна для нас. Нэйтан добавит нападению мощи за счет габаритов. Также он командный игрок, способный в нужный момент отдать результативный пас партнеру или взять ответственность на себя. Все эти факторы говорят, что Тодд — большой мастер, — заявил спортивный директор «Магнитки» Евгений Бирюков.