Хоккеистам «Каролины» не разрешат привезти Кубок Стэнли в Россию

«Каролина» обыграла «Вегас» в финальной серии плей-офф НХЛ со счетом 4−2 и во второй раз в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли. В составе «Харрикейнз» выступают три российских хоккеиста: 26-летний вратарь Петр Кочетков, 24-летний защитник Александр Никишин и 26-летний нападающий Андрей Свечников. Все они выиграли Кубок Стэнли впервые в своей карьере.