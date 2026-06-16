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Хоккеистам «Каролины» не разрешат привезти Кубок Стэнли в Россию

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли сообщил, что российские игроки «Каролины» не смогут привезти Кубок Стэнли в Россию.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Каролина» обыграла «Вегас» в финальной серии плей-офф НХЛ со счетом 4−2 и во второй раз в своей истории стала обладателем Кубка Стэнли. В составе «Харрикейнз» выступают три российских хоккеиста: 26-летний вратарь Петр Кочетков, 24-летний защитник Александр Никишин и 26-летний нападающий Андрей Свечников. Все они выиграли Кубок Стэнли впервые в своей карьере.

— Разрешат ли российским хоккеистам «Каролины» привезти Кубок Стэнли в Россию?

— Нет, — приводит слова Билла Дэйли «Чемпионат».

Запрет на привоз Кубка Стэнли в Россию действует пятый сезон подряд. Он связан с политическими причинами. Последний раз россияне привозили Кубок Стэнли на родину в 2021 году после победы «Тампы-Бэй».

Новый регулярный чемпионат НХЛ стартует в конце сентября.