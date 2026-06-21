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Названы четыре возможных клуба для перехода Бобровского в НХЛ

Вратарь клуба НХЛ «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский проводит переговоры с командой о новом контракте, как сообщает ТАСС.

Источник: AP 2024

Ранее в СМИ появилась информация о том, что хоккеист претендует на шестилетнее соглашение с ежегодной зарплатой в размере $7 млн.

Как полагают эксперты, «Пантерз» такие условия не устроят, в результате чего Бобровский может выйти на рынок свободных агентов. В случае его ухода из «Флориды» портал NHL Trade Rumors предложил четыре возможных варианта продолжения карьеры для вратаря.

В «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк запросил обмен, и клуб рассчитывает получить за него выбор в первой десятке драфта. «Нью-Джерси Дэвилз» разочаровались в Якобе Маркстреме и изучают варианты его обмена. В «Каролине» Бобровский может составить пару Брэндону Басси в случае ухода Фредерика Андерсена. «Эдмонтон Ойлерз» является наиболее активным клубом НХЛ в поиске решения проблем с вратарской линией.

Согласно оценкам AFP Analytics, справедливым контрактом для Бобровского стало бы двухлетнее соглашение на $11 млн со среднегодовой зарплатой $5,5 млн.