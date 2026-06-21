Названы четыре возможных клуба для перехода Бобровского в НХЛ

В «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк запросил обмен, и клуб рассчитывает получить за него выбор в первой десятке драфта. «Нью-Джерси Дэвилз» разочаровались в Якобе Маркстреме и изучают варианты его обмена. В «Каролине» Бобровский может составить пару Брэндону Басси в случае ухода Фредерика Андерсена. «Эдмонтон Ойлерз» является наиболее активным клубом НХЛ в поиске решения проблем с вратарской линией.