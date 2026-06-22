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«Оттава» обменяла капитана Ткачука к брату во «Флориду»

«Оттава» обменяла нападающего и капитана команды Брэди Ткачука во «Флориду». Об этом сообщает пресс-служба «пантер».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

В результате обмена столичный клуб получил четыре выбора на драфте НХЛ, в том числе два на предстоящем драфте — 9-й и 25-й выборы. Также «сентаоры» получили пик первого раунда 2029 года и пик второго раунда 2030 года.

По информации журналиста Брюса Гэрриоха, поводом для обмена стало нежелание 26-летнего американца продлевать контракт с «Оттавой», о чем он заранее уведомил руководство клуба. Контракт Ткачука с зарплатой 8,2 млн долларов в год будет действовать еще два сезона.

Во «Флориде» Брэди Ткачук воссоединится со своим старшим братом Мэттью, вместе с которым они в феврале завоевали олимпийское золото в составе сборной США. 28-летний Мэттью также попал в клуб в результате обмена — летом 2022 года его выменяли у «Калгари».

Брэди Ткачук был выбран «Оттавой» по общим четвертым номером на драфте НХЛ 2018 года. За восемь лет он провел за «сенаторов» 582 матча, в которых набрал 470 (217+253) очков. За это время «Оттава» лишь дважды выходила в плей-офф и оба раза вылетала в первом раунде.

Братья Ткачуки являются сыновьями известного в прошлом хоккеиста Кита Ткачука, который в 1996 году в составе сборной США стал обладателем Кубка мира. Его предки по отцовской линии перебрались в США из Украины.

Новый регулярный сезон в НХЛ стартует 29 сентября.