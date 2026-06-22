«Оттава» обменяла капитана Ткачука к брату во «Флориду»

Брэди Ткачук был выбран «Оттавой» по общим четвертым номером на драфте НХЛ 2018 года. За восемь лет он провел за «сенаторов» 582 матча, в которых набрал 470 (217+253) очков. За это время «Оттава» лишь дважды выходила в плей-офф и оба раза вылетала в первом раунде.