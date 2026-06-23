Тарасенко сменил агента, чтобы больше не играть с Капризовым

Таким образом, за последние три с половиной года Тарасенко сменит команду в НХЛ уже в шестой раз. Ранее он выступал за «Сент-Луис» (2013−2023), «Рейнджерс» (2023), «Оттаву» (2023−2024), «Флориду» (2024) и «Детройт» (2024−2025).