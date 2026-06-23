Тарасенко сменил агента, чтобы больше не играть с Капризовым

34-летний россиянин прекратил сотрудничество с Пэтом Бриссоном и Полом Теофаносом. Новым агентом Тарасенко будет Дэн Мильштейн, который представляет интересы большинства российских хоккеистов в НХЛ.
Отмечается, что это решение означает намерение Тарасенко не продлевать истекающий контракт с «Миннесотой» и выйти на рынок свободных агентов. По последнему контракту, подписанному в 2024 году, он зарабатывал 4,75 млн долларов за сезон.
Таким образом, за последние три с половиной года Тарасенко сменит команду в НХЛ уже в шестой раз. Ранее он выступал за «Сент-Луис» (2013−2023), «Рейнджерс» (2023), «Оттаву» (2023−2024), «Флориду» (2024) и «Детройт» (2024−2025).
Тарасенко был обменян в «Миннесоту» прошлым летом. Он провел за «дикарей» 86 матчей, в которых набрал 52 (25+27) очка. «Миннесота» дошла до второго раунда плей-офф Кубка Стэнли, где уступила «Колорадо» (1−4).
В «Миннесоте» Тарасенко играл с соотечественниками Кириллом Капризовым, Данилой Юровым и Яковом Трениным.
Новый регулярный сезон в НХЛ стартует 29 сентября.