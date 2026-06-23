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«Миннесота» предлагала крупный пакет за Брэди Ткачака

По данным Майкла Руссо, «Уайлд» сделали «Оттаве» серьезное предложение, но форвард выбрал переход во «Флориду».

Источник: AP 2024

«Миннесота Уайлд» предпринимала попытку приобрести нападающего Брэди Ткачака у «Оттавы Сенаторс». Об этом сообщил журналист The Athletic Майкл Руссо.

По информации источника, клуб сделал «Оттаве» очень крупное предложение, однако сам хоккеист предпочел продолжить карьеру во «Флориде Пантерз».

Детали предложения «Миннесоты» не раскрываются. Ранее сообщалось, что в список команд, в которые Ткачак был готов перейти, входили «Каролина Харрикейнз», «Миннесота Уайлд» и «Вегас Голден Найтс».

В итоге «Оттава» обменяла своего капитана во «Флориду». Взамен канадский клуб получил три выбора в первом раунде драфта и один пик второго раунда.

В регулярном чемпионате НХЛ прошлого сезона Ткачак набрал 59 очков (22 шайбы и 37 передач) в 60 матчах. В четырех играх плей-офф результативными действиями форвард не отметился.