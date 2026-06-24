«Нью-Джерси» обменял хоккеиста Цыплакова в «Калгари»

Клуб НХЛ «Нью-Джерси Девилз» обменял российского форварда Максима Цыплакова в «Калгари Флэймз», сообщает пресс-служба «Девилз».



В рамках сделки в «Калгари» также перешел словацкий защитник Шимон Немец, выбранный под вторым номером на драфте НХЛ 2022 года. Взамен «Нью-Джерси» получил защитника Этьена Морена, два выбора в первом раунде драфта и один пик второго раунда.



У Цыплакова остается один сезон по действующему контракту. Его зарплата составит 2,25 млн долларов.



27-летний российский нападающий выступал за «Айлендерс» с 2024 года. Всего за клуб он провел 104 матча и набрал 37 очков — 11 шайб и 26 результативных передач. По ходу прошлого регулярного чемпионата Цыплаков был обменян в «Нью-Джерси», где успел сыграть 22 матча, забросив одну шайбу и отдав одну голевую передачу.



До переезда в НХЛ Цыплаков выступал в КХЛ за московский «Спартак». За основную команду красно-белых он провел 354 матча и набрал 128 очков — 65 голов и 63 передачи.