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«Вашингтон» выменял игрока с зарплатой, большей чем у Овечкина

Нападающий «Баффало» Алекс Так перешел в «Вашингтон» в результате обмена. Об этом сообщает официальный сайт НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Взамен «Баффало» получил от «Вашингтона» чешского нападающего Давида Кемпфа и выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2027 года.

«Алекс был одним из самых востребованных игроков на рынке. Он обладает отличными габаритами, стабильно набирает очки и способен приносить пользу в любой игровой ситуации», — сказал генеральный менеджер «Вашингтона» Крис Патрик.

Перед обменом «Баффало» подписал с Таком восьмилетний контракт с зарплатой 10,5 млн долларов за сезон. По предыдущему соглашению американец зарабатывал 4,75 млн долларов в год.

Таким образом, Так стал самым высокооплачиваемым игроком «Вашингтона». Он будет зарабатывать на один миллион долларов в год больше, чем получал Овечкин в прошлом сезоне.

После обмена Така в платежной ведомости «Вашингтона» осталось 12,7 млн долларов свободных денег, на которые «столичным» нужно подписать четырех игроков: защитника Тревора ван Римсдайка, а также нападающих Александра Овечкина, Брэндона Дьюхэйма и Хендрикса Лапьера, которые суммарно зарабатывали в прошлом сезоне 15 млн долларов. Вероятно, «Вашингтону» предстоит отказаться от кого-то из этих игроков.

Так выступал за «Баффало» с 2021 года. За пять сезонов он провел за «клинков» 373 матча, в которых набрал 316 (143+173) очков. В минувшем сезоне он отыграл 86 игр и набрал 47 (27+20) очков.

В минувшем сезоне «Вашингтон» не смог выйти в плей-офф, завершив сезон на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Столичная команда выиграла 43 из 82 матчей в регулярном чемпионате.

Новый регулярный сезон в НХЛ стартует 29 сентября.

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