«Вашингтон» выменял игрока с зарплатой, большей чем у Овечкина

Взамен «Баффало» получил от «Вашингтона» чешского нападающего Давида Кемпфа и выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2027 года.
«Алекс был одним из самых востребованных игроков на рынке. Он обладает отличными габаритами, стабильно набирает очки и способен приносить пользу в любой игровой ситуации», — сказал генеральный менеджер «Вашингтона» Крис Патрик.
Перед обменом «Баффало» подписал с Таком восьмилетний контракт с зарплатой 10,5 млн долларов за сезон. По предыдущему соглашению американец зарабатывал 4,75 млн долларов в год.
Таким образом, Так стал самым высокооплачиваемым игроком «Вашингтона». Он будет зарабатывать на один миллион долларов в год больше, чем получал Овечкин в прошлом сезоне.
После обмена Така в платежной ведомости «Вашингтона» осталось 12,7 млн долларов свободных денег, на которые «столичным» нужно подписать четырех игроков: защитника Тревора ван Римсдайка, а также нападающих Александра Овечкина, Брэндона Дьюхэйма и Хендрикса Лапьера, которые суммарно зарабатывали в прошлом сезоне 15 млн долларов. Вероятно, «Вашингтону» предстоит отказаться от кого-то из этих игроков.
Так выступал за «Баффало» с 2021 года. За пять сезонов он провел за «клинков» 373 матча, в которых набрал 316 (143+173) очков. В минувшем сезоне он отыграл 86 игр и набрал 47 (27+20) очков.
В минувшем сезоне «Вашингтон» не смог выйти в плей-офф, завершив сезон на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Столичная команда выиграла 43 из 82 матчей в регулярном чемпионате.
Новый регулярный сезон в НХЛ стартует 29 сентября.