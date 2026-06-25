Макдэвид считает, что Бэбкок — тренер, который нужен «Эдмонтону»

«В июне просто о чем-то говорить, но к ноябрю все меняется. Мы все договорились и согласились, что это именно то, что нам нужно. Пришло время “Эдмонтона”. Я рад, что буду работать с требовательным тренером. Нам нельзя пробовать одно и тоже, но верить возможность изменения результата. Бэбкок отличается от других. Его подход мы еще не испытывали. Мы пробовали добиться успеха одним способом. Пришло время сделать все иначе», — заявил Макдэвид журналистам.