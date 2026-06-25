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Макдэвид считает, что Бэбкок — тренер, который нужен «Эдмонтону»

Лидер «Эдмонтона» Коннор Макдэвид прокомментировал назначение Майка Бэбкока на пост главного тренера клуба.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

23 июня Майк Бэбкок подписал контракт с «Эдмонтон Ойлерз». Это решение не понравилось некоторым болельщикам клуба, так как незадолго до того после расследования НХЛ проводила проверку в отношении тренера и разрешила ему возобновить работу. Ограничения были введены в 2023 году после ухода Бэбкока из «Коламбуса». Поводом стала ситуация, при которой специалист просил хоккеистов показывать фотографии в их телефонах, объясняя это желанием лучше узнать игроков вне площадки.

«В июне просто о чем-то говорить, но к ноябрю все меняется. Мы все договорились и согласились, что это именно то, что нам нужно. Пришло время “Эдмонтона”. Я рад, что буду работать с требовательным тренером. Нам нельзя пробовать одно и тоже, но верить возможность изменения результата. Бэбкок отличается от других. Его подход мы еще не испытывали. Мы пробовали добиться успеха одним способом. Пришло время сделать все иначе», — заявил Макдэвид журналистам.

В середине мая «Эдмонтон» отправил в отставку Криса Кноблауха, занимавшего пост главного тренера. При нем команда дважды подряд доходила до финала Кубка Стэнли — в 2024 и 2025 годах.

Майку Бэбкоку 63 года. Ранее в НХЛ он работал с «Коламбусом», «Анахаймом», «Торонто» и «Детройтом», который в 2008 году привел к победе в Кубке Стэнли. Канадец остается единственным тренером, входящим в «Тройной золотой клуб», объединяющий обладателей Кубка Стэнли, олимпийских чемпионов и победителей чемпионата мира. В 2004 году он выиграл со сборной Канады чемпионат мира, а в 2010 и 2014 годах завоевал с ней золото Олимпийских игр. В 2016 году канадская команда под его руководством также стала победителем Кубка мира.