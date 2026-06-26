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В «Коламбусе» оценили переход обладателя Кубка Стэнли Ничушкина

Президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер «Коламбуса» Дон Уодделл высказался о переходе россиянина Валерия Ничушкина из «Колорадо».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Ничушкин стал игроком «Коламбуса» в результате обмена. Взамен «Колорадо» получил право выбора во втором раунде драфта НХЛ 2026 года, а также в третьем и пятом раундах драфта 2027 года.

— Валерий — крупный, сильный нападающий, который отлично катается, умеет забивать голы, выигрывает борьбу за шайбу и не боится играть жестко. Он опытный хоккеист, одинаково хорошо играющий как в атаке, так и в обороне, и мы очень рады приветствовать его в семье «Блю Джекетс», — приводит слова Уодделла пресс-служба «Коламбуса».

31-летний Ничушкин выступал за «Колорадо» с сезона-2019/20. В составе команды хоккеист стал обладателем Кубка Стэнли в 2022 году. В минувшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ россиянин провел 72 матча, в которых набрал 49 (17 + 32) очков. В плей-офф на его счету 4 (2+2) очка в 12 играх.

Ничушкин стал пятым россиянином в составе «Коламбуса». За команду также выступают нападающие Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков, а также защитники Иван Проворов и Егор Замула.

Новый регулярный сезон в НХЛ стартует 29 сентября.