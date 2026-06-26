В «Коламбусе» оценили переход обладателя Кубка Стэнли Ничушкина

— Валерий — крупный, сильный нападающий, который отлично катается, умеет забивать голы, выигрывает борьбу за шайбу и не боится играть жестко. Он опытный хоккеист, одинаково хорошо играющий как в атаке, так и в обороне, и мы очень рады приветствовать его в семье «Блю Джекетс», — приводит слова Уодделла пресс-служба «Коламбуса».