«Каролина» впервые с 2017 года не выбрала россиян на драфте НХЛ

«Каролина Харрикейнз» впервые с 2017 года не выбрала ни одного российского хоккеиста на драфте НХЛ.
На драфте 2026 года клуб не использовал ни один из выборов на игроков из России. Для «Каролины» это стало первым таким случаем за девять лет.
С 2018 по 2025 год «Харрикейнз» регулярно выбирали российских хоккеистов. За этот период клуб задрафтовал 27 игроков из России.
Часть этих выборов уже стала важной для основной команды. В составе «Каролины» в сезоне-2025/26 обладателями Кубка Стэнли стали нападающий Андрей Свечников, вратарь Петр Кочетков и защитник Александр Никишин.
Свечников был выбран «Каролиной» на драфте 2018 года под общим вторым номером. Кочеткова клуб взял во втором раунде драфта 2019 года, а Никишин был выбран в третьем раунде драфта 2020 года.
Драфт НХЛ — ежегодная процедура, на которой клубы лиги получают права на молодых хоккеистов. Выбор игрока не означает немедленный переход в команду, но дает клубу приоритетные права на подписание контракта с ним.
Российское направление в последние годы оставалось заметной частью стратегии «Каролины» на драфте. Поэтому отсутствие россиян среди выборов клуба в 2026 году стало отличием от предыдущих лет.