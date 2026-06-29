В США раскрыли финансовые требования Никишина

Никишин выступает за «Каролину» с весны 2025 года. В сезоне-2025/26 защитник провел 81 матч в регулярном чемпионате НХЛ, забросил 11 шайб и сделал 22 результативные передачи. В плей-офф Кубка Стэнли он набрал 1 очко за 17 встреч. По итогам сезона Никишин вместе с «Харрикейнз» стал обладателем Кубка Стэнли.