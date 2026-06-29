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В США раскрыли финансовые требования Никишина

Российский хоккеист рассчитывает на значительный рост зарплаты.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Максим Константинов/ТАСС

Российский защитник «Каролины Харрикейнз» Александр Никишин рассчитывает на существенное повышение зарплаты в новом контракте. Об этом в соцсетях сообщил журналист ESPN Джон Буччигросс.

По его информации, 24-летний хоккеист претендует на восьмизначную сумму — более 10 млн долларов за сезон. Сейчас, согласно открытым данным, зарплата Никишина составляет 925 тысяч долларов в год.

«Никишин запрашивает большую сумму, похоже, восьмизначную», — приводит слова Буччигросса NHL Rumour Report.

Никишин выступает за «Каролину» с весны 2025 года. В сезоне-2025/26 защитник провел 81 матч в регулярном чемпионате НХЛ, забросил 11 шайб и сделал 22 результативные передачи. В плей-офф Кубка Стэнли он набрал 1 очко за 17 встреч. По итогам сезона Никишин вместе с «Харрикейнз» стал обладателем Кубка Стэнли.

Ранее агент хоккеиста подтвердил, что Никишин может покинуть «Каролину».