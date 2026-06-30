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«Питтсбург» предложил контракты двум российским хоккеистам

«Питтсбург» сделал квалификационные предложения защитнику Александру Алексееву и нападающему Егору Чинахову.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Алексеев и Чинахов находились в статусе ограниченно свободных агентов. Также квалификационные предложения получили вратари Йоэль Бломквист и Артур Шилов, а также нападающие Давид Густафссон, Вилле Койвунен и Хендрикс Лапьер.

Квалификационное предложение позволяет клубу НХЛ сохранить права на игрока и фактически означает намерение подписать новое соглашение.

Чинахов и Алексеев выступают за «Питтсбург» с 2025 года. 25-летний Чинахов сыграл 43 матча за команду в регулярном чемпионате и набрал 36 (18+18) очков. 26-летний Алексеев провел минувший сезон в АХЛ, где в 38 играх набрал 12 (3+9) очков.

В минувшем сезоне «Питтсбург» занял седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции и вылетел в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли, уступив «Филадельфии» (2−4). За «пингвинов» также выступают 39-летний россиянин Евгений Малкин и 25-летний белорус Илья Соловьев.

Новый регулярный сезон в НХЛ стартует 29 сентября.

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