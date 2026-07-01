«Лос-Анджелес» утвердил тренерский штаб Лавиолетта

«Лос-Анджелес Кингс» объявил состав тренерского штаба на сезон-2026/27. Старшим тренером команды назначен член Зала хоккейной славы Фил Хаусли, ранее работавший вместе с главным тренером Питером Лавиолеттом в «Нью-Йорк Рейнджерс».
Помощниками Лавиолетта стали Крис Хаджт, ранее входивший в штаб фарм-клуба «Кингс», и бывший нападающий НХЛ Рэй Уитни. Также в штабе остаются ассистент Дерик Джонстон и тренер вратарей Майк Бакли. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Для Уитни это первый опыт работы тренером на уровне НХЛ. Последним местом его работы был клуб «Финикс Койотис Джуниор», где он трудился в сезоне-2021/22.
Лавиолетт возглавил «Лос-Анджелес» ранее в межсезонье и сформировал штаб перед стартом нового сезона Национальной хоккейной лиги.