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Обладатель Кубка Стэнли с «Вашингтоном» перешел в «Тампу»

36-летний защитник Джон Карлсон продолжит карьеру в «Тампа-Бэй Лайтнинг». Хоккеист подписал с клубом двухлетний контракт, сообщает пресс-служба НХЛ.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации лиги, средняя зарплата Карлсона по новому соглашению составит 8,5 млн долларов за сезон.

В прошлом регулярном чемпионате НХЛ защитник провел 71 матч за «Вашингтон Кэпиталз» и «Анахайм Дакс», набрав 60 (14+46) очков по системе «гол+пас». Большую часть карьеры Карлсон выступал за «Вашингтон», вместе с которым завоевал Кубок Стэнли в 2018 году. С 1 июля хоккеист находился в статусе неограниченно свободного агента.

В составе молодежной сборной США Карлсон стал чемпионом мира в 2010 году.

В минувшем сезоне «Вашингтон» не смог выйти в плей-офф, завершив сезон на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Столичная команда выиграла 43 из 82 матчей в регулярном чемпионате.

«Анахайм» добрался до второго раунда плей-офф НХЛ, где уступил будущему финалисту — «Вегасу» со счетом 2−4 в серии.

Новый регулярный сезон в НХЛ стартует 29 сентября.