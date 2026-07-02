Обладатель Кубка Стэнли с «Вашингтоном» перешел в «Тампу»

В прошлом регулярном чемпионате НХЛ защитник провел 71 матч за «Вашингтон Кэпиталз» и «Анахайм Дакс», набрав 60 (14+46) очков по системе «гол+пас». Большую часть карьеры Карлсон выступал за «Вашингтон», вместе с которым завоевал Кубок Стэнли в 2018 году. С 1 июля хоккеист находился в статусе неограниченно свободного агента.