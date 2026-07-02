Обладатель Кубка Стэнли с «Вашингтоном» перешел в «Тампу»

По информации лиги, средняя зарплата Карлсона по новому соглашению составит 8,5 млн долларов за сезон.
В прошлом регулярном чемпионате НХЛ защитник провел 71 матч за «Вашингтон Кэпиталз» и «Анахайм Дакс», набрав 60 (14+46) очков по системе «гол+пас». Большую часть карьеры Карлсон выступал за «Вашингтон», вместе с которым завоевал Кубок Стэнли в 2018 году. С 1 июля хоккеист находился в статусе неограниченно свободного агента.
В составе молодежной сборной США Карлсон стал чемпионом мира в 2010 году.
В минувшем сезоне «Вашингтон» не смог выйти в плей-офф, завершив сезон на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Столичная команда выиграла 43 из 82 матчей в регулярном чемпионате.
«Анахайм» добрался до второго раунда плей-офф НХЛ, где уступил будущему финалисту — «Вегасу» со счетом 2−4 в серии.
Новый регулярный сезон в НХЛ стартует 29 сентября.