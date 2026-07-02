Хоккеист Шабанов подписал контракт с «Миннесотой»

Российский нападающий Максим Шабанов подписал контракт с клубом НХЛ «Миннесота», сообщает пресс-служба команды.
Соглашение с 25-летним форвардом рассчитано на один сезон. Зарплата игрока составит $1,6 млн.
В прошлом сезоне Шабанов выступал за «Нью-Йорк Айлендерс». В 44 матчах он забросил 5 шайб и сделал 13 результативных передач. До отъезда в НХЛ форвард играл за челябинский «Трактор», воспитанником которого является. Он перебрался в США летом 2025-го после того, как челябинский клуб сыграл в финале Кубка Гагарина, но проиграл «Локомотиву».
Максим Шабанов в России выступал исключительно в системе челябинского «Трактора», пройдя путь от детской школы до основного состава КХЛ. В первенствах МХЛ он защищал цвета молодежной команды «Белые Медведи».