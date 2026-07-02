Хоккеист Шабанов подписал контракт с «Миннесотой»

В прошлом сезоне Шабанов выступал за «Нью-Йорк Айлендерс». В 44 матчах он забросил 5 шайб и сделал 13 результативных передач. До отъезда в НХЛ форвард играл за челябинский «Трактор», воспитанником которого является. Он перебрался в США летом 2025-го после того, как челябинский клуб сыграл в финале Кубка Гагарина, но проиграл «Локомотиву».