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Хоккеист Шабанов подписал контракт с «Миннесотой»

В прошлом сезоне челябинец играл в «Нью-Йорк Айлендерс».

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Российский нападающий Максим Шабанов подписал контракт с клубом НХЛ «Миннесота», сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с 25-летним форвардом рассчитано на один сезон. Зарплата игрока составит $1,6 млн.

В прошлом сезоне Шабанов выступал за «Нью-Йорк Айлендерс». В 44 матчах он забросил 5 шайб и сделал 13 результативных передач. До отъезда в НХЛ форвард играл за челябинский «Трактор», воспитанником которого является. Он перебрался в США летом 2025-го после того, как челябинский клуб сыграл в финале Кубка Гагарина, но проиграл «Локомотиву».

Максим Шабанов в России выступал исключительно в системе челябинского «Трактора», пройдя путь от детской школы до основного состава КХЛ. В первенствах МХЛ он защищал цвета молодежной команды «Белые Медведи».