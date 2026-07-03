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В «Коламбусе» опровергли слухи об обмене Марченко

Генеральный менеджер клуба заявил, что российский форвард останется в команде к старту нового сезона.

Источник: Reuters

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Дон Уодделл прокомментировал сообщения о возможном обмене российского нападающего Кирилла Марченко. Его слова приводит Sportsnet.

«Я общался с его агентом. Детали раскрывать не будем, но Марченко останется в “Блю Джекетс” к началу сезона», — сказал Уодделл.

Ранее в СМИ появилась информация, что 25-летний форвард может отказаться от продления контракта с «Коламбусом» и продолжить карьеру в «Монреаль Канадиенс» или «Юте».

В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2025/26 Марченко провел 76 матчей, набрал 67 (27+40) очков. Его действующее соглашение с клубом с зарплатой 3,85 млн долларов в год рассчитано до конца сезона-2026/27.