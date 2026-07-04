Павел Дорофеев объяснил причины перехода в «Нью-Йорк Рейнджерс»

Дорофеев был выбран «Вегасом» на драфте 2019 года под 79-м номером. В Северной Америке он выступает с сезона-2021/22. На его счету 149 очков (92 шайбы + 57 передач) в 231 игре в регулярных чемпионатах НХЛ и 18 очков (13+5) в 31 встрече в Кубке Стэнли. Российский хоккеист с 12 шайбами стал вторым снайпером прошедшего плей-офф, в котором «Вегас» проиграл в финале «Каролине Харрикейнз».