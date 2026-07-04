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Павел Дорофеев объяснил причины перехода в «Нью-Йорк Рейнджерс»

Российский нападающий Павел Дорофеев сообщил, что у него было множество причин для перехода в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс».

Сергей Ефимов
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В конце июня хоккеист перешёл из «Вегас Голден Найтс» в «Рейнджерс» в результате обмена. Как сообщает журналист Sportsnet Эллиотт Фридман в соцсети X, Дорофеев заключил семилетний контракт на сумму 77 млн долларов.

«Есть очень много причин, чтобы хотеть играть здесь: это команда “Оригинальной шестерки”, первоклассная организация, возможность выступать на “Мэдисон-сквер-гарден”. Этот список можно продолжать бесконечно. Я просто не мог сказать нет», — приводятся слова Дорофеева в аккаунте «Рейнджерс» в соцсети X.

Дорофеев был выбран «Вегасом» на драфте 2019 года под 79-м номером. В Северной Америке он выступает с сезона-2021/22. На его счету 149 очков (92 шайбы + 57 передач) в 231 игре в регулярных чемпионатах НХЛ и 18 очков (13+5) в 31 встрече в Кубке Стэнли. Российский хоккеист с 12 шайбами стал вторым снайпером прошедшего плей-офф, в котором «Вегас» проиграл в финале «Каролине Харрикейнз».