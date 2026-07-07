Овечкин рассказал, как изменит подготовку перед новым сезоном НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что изменит подготовку перед сезоном-2026/27. Россиянин ранее подписал с клубом новый контракт на один год. Об этом сообщает NHL.com.
«Я почти каждый день хожу в тренажерный зал и играю в волейбол. Завтра я возвращаюсь в Москву, тогда начну кататься и тренироваться. Как я уже говорил, этим летом для меня все будет по-другому по разным причинам», — сказал Овечкин.
Форвард отметил, что возвращается в «Вашингтон» не ради прощального сезона. По словам Овечкина, он хочет доказать, что по-прежнему способен приносить пользу команде.
«Если я возвращаюсь, я должен быть лучше», — заявил Овечкин.
Хоккеист также высказался о примерах долголетия в спорте, отдельно упомянув Лионеля Месси и Криштиану Роналду, которые продолжают выступать на высоком уровне в возрасте 39 и 41 года соответственно.
«Если посмотреть на Месси и Роналду, эти игроки показывают пример: если ты способен продолжать показывать свой уровень и мастерство, это потрясающе. Мы почти всегда смотрим Месси и Роналду, и видно, как они играют. Это потрясающе, я очень впечатлен», — сказал Овечкин.
В прошлом сезоне Овечкин забросил 32 шайбы и стал лучшим снайпером «Вашингтона». Всего на его счету 929 голов в регулярных чемпионатах НХЛ — это рекорд лиги.
С учетом плей-офф у Овечкина 1006 голов за карьеру в НХЛ. Ему нужно 11 шайб, чтобы превзойти общий результат Уэйна Гретцки, у которого 1016 голов в регулярных чемпионатах и плей-офф.
17 сентября Овечкину исполнится 41 год. За «Вашингтон» он выступает с сезона-2005/06, а в 2018 году выиграл с клубом Кубок Стэнли.