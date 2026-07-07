Овечкин рассказал, как изменит подготовку перед новым сезоном НХЛ

«Я почти каждый день хожу в тренажерный зал и играю в волейбол. Завтра я возвращаюсь в Москву, тогда начну кататься и тренироваться. Как я уже говорил, этим летом для меня все будет по-другому по разным причинам», — сказал Овечкин.