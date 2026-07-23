Гавриков объяснил стремительный рост зарплат хоккеистов в НХЛ

Прошлым летом 30-летний россиянин подписал семилетний контракт с «Рейнджерс» на общую сумму 49 млн долларов (7 млн долларов в год). За первые шесть лет в НХЛ Гавриков заработал 22 млн долларов.
«Думаю, сейчас просто наступило время, когда контракты растут. Лига зарабатывает достаточно денег, чтобы платить больше. С маркетинговой точки зрения это тоже логично. Если лига и владельцы клубов могут больше зарабатывать, почему игроки не должны получать больше?
Не жалею, что подписал контракт чуть раньше? Я ведь мог вообще этот контракт не подписать. Все могло сложиться как угодно. Играть в эти игры — “если бы да кабы”. Я благодарен за то, что у меня есть сейчас.
Кейл Макар претендует на контракт с зарплатой 21 млн долларов в год? Мне кажется, в интересах команды ему, наверное, стоило бы взять немного меньше. Но если он или, например, Хьюз могут диктовать условия и получать столько, сколько считают нужным, почему нет? Это в любом случае будет плюсом для всего рынка защитников. За такими контрактами подтягиваются и остальные игроки — кто-то прибавит несколько сотен тысяч, кто-то, может быть, несколько миллионов. В итоге выиграют все», — сказал Гавриков.
В начале июля нападающий «Анахайма» Лео Карлссон подписал контракт с годовой зарплатой 18 млн долларов и стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ, обойдя нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова, который зарабатывал 17 млн долларов в год.
Новый регулярный сезон в НХЛ стартует 29 сентября.