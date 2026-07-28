Фолиньо признался, что хочет отомстить «Колорадо» в сезоне-26/27

38-летний нападающий «Миннесоты Уайлд» Ник Фолиньо высказался о новом контракте с клубом. В следующем сезоне хоккеист заработает $ 900 тыс.
«Когда мы проиграли пятый матч в серии с “Колорадо”, меня охватила невероятная грусть, вроде: “Что, черт возьми, только что произошло?” Всё ждал момента, когда почувствую, что это конец, но этого так и не произошло. С нетерпением жду начала тренировочного лагеря. Рад возможности отомстить “Колорадо” в следующем сезоне. Ни разу не подумал, что пора уходить в закат. Я был зол, хотел сразиться с ними ещё раз.
Сейчас всей душой предан «Миннесоте». Мой брат играл там, и я почувствовал атмосферу на трибунах. Мне было бы трудно уйти куда-то ещё. В каком-то смысле, выбор стоял между «Миннесотой» и концом карьеры", — приводит слова Фолиньо пресс-служба НХЛ.