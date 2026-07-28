Фолиньо признался, что хочет отомстить «Колорадо» в сезоне-26/27

«Когда мы проиграли пятый матч в серии с “Колорадо”, меня охватила невероятная грусть, вроде: “Что, черт возьми, только что произошло?” Всё ждал момента, когда почувствую, что это конец, но этого так и не произошло. С нетерпением жду начала тренировочного лагеря. Рад возможности отомстить “Колорадо” в следующем сезоне. Ни разу не подумал, что пора уходить в закат. Я был зол, хотел сразиться с ними ещё раз.