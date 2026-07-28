«Монреаль» выменял у «Анахайма» форварда с русскими корнями

«Монреаль Канадиенс» и «Анахайм Дакс» совершили обмен, в результате которого канадский клуб получил нападающего Сашу Пастухова, а в обратном направлении отправился форвард Шон Фаррелл. Об этом сообщила пресс-служба «Монреаля».
В прошлом сезоне Пастухов провёл 71 матч за «Сан-Диего Галлс» в АХЛ и набрал 57 очков (21 гол и 36 результативных передач). Он стал лучшим бомбардиром и ассистентом команды, а также занял второе место по числу заброшенных шайб. Всего на его счету 125 очков (48 голов и 77 передач) в 160 матчах АХЛ.
23-летний Пастухов родился в США и выступал за американскую молодёжную сборную. Его отец Георгий — уроженец Тулы, эмигрировавший в США после распада СССР. На молодёжном чемпионате мира 2022 года форвард набрал четыре очка (один гол и три передачи) в пяти встречах.
Пастухов был выбран «Анахаймом» в третьем раунде драфта НХЛ 2021 года под общим 66-м номером.