«Монреаль» выменял у «Анахайма» форварда с русскими корнями

В прошлом сезоне Пастухов провёл 71 матч за «Сан-Диего Галлс» в АХЛ и набрал 57 очков (21 гол и 36 результативных передач). Он стал лучшим бомбардиром и ассистентом команды, а также занял второе место по числу заброшенных шайб. Всего на его счету 125 очков (48 голов и 77 передач) в 160 матчах АХЛ.