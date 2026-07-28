Кейн предложил Тэйвзу вернуться в «Чикаго» на сезон

«Я сказал: “Эй, может, вернёшься на сезон?” Он мне заявил: “Я думаю об этом”, — заявил Кейн в подкасте Pardon My Take.
38-летний Тэйвз объявил об окончании игровой карьеры 19 июня. Он является трехкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Чикаго» вместе с Кейном. Всего нападающие играли вместе на протяжении 15 сезонов.
На прошлой неделе лучший американский бомбардир в истории НХЛ Патрик Кейн вернулся в «Чикаго Блэкхокс», подписав двухлетний контракт.
«Чикаго» выбрал Кейна на драфте 2007 года под первым номером. В 2017 году НХЛ включила Кейна в список 100 величайших игроков в истории турнира. Кейну 37 лет, в 2023-м его обменяли в «Нью-Йорк Рейнджерс», а в ноябре того же года он перешел в «Детройт Ред Уингз».