Кейн предложил Тэйвзу вернуться в «Чикаго» на сезон

«Чикаго» выбрал Кейна на драфте 2007 года под первым номером. В 2017 году НХЛ включила Кейна в список 100 величайших игроков в истории турнира. Кейну 37 лет, в 2023-м его обменяли в «Нью-Йорк Рейнджерс», а в ноябре того же года он перешел в «Детройт Ред Уингз».