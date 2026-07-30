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В «Сан-Хосе» объяснили контракт Селебрини на $18,8 млн

Генеральный менеджер «Сан-Хосе» Майк Грир рассказал, что нападающий Макклин Селебрини пошел навстречу клубу во время переговоров о новом контракте.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ХК "Сан-Хосе Шаркс"

20-летний канадец подписал с «Шаркс» пятилетнее соглашение с зарплатой 18,8 млн долларов за сезон. Новый контракт вступит в силу через год, а предстоящий сезон хоккеист проведет по договору новичка с окладом 975 тыс долларов.

Грир также ответил на вопрос, повлиял ли оффер-шит, предложенный форварду Лео Карлссону (18 млн долларов в год), на ожидания Селебрини во время переговоров.

«Не знаю, насколько сильно это изменило ситуацию. Думаю, что это изменило всю экосистему. Это своего рода новая НХЛ.

Возможно, это немного изменило ситуацию, но в то же время мы считаем, что и до этого Мак имел полное право прийти и сказать, что хочет 20 процентов от потолка или 20 миллионов долларов, или любую другую максимальную сумму.

Мы очень благодарны ему за то, что он был готов дать нам некоторую гибкость», — приводит слова Грира пресс-служба НХЛ.

Селебрини в прошлом регулярном чемпионате набрал 115 (45+70) очков в 82 матчах. Вместе со сборной Канады он стал серебряным призером Олимпийских игр, а также был признан лучшим хоккеистом сезона по версии Международной федерации хоккея.