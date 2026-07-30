В «Сан-Хосе» объяснили контракт Селебрини на $18,8 млн

20-летний канадец подписал с «Шаркс» пятилетнее соглашение с зарплатой 18,8 млн долларов за сезон. Новый контракт вступит в силу через год, а предстоящий сезон хоккеист проведет по договору новичка с окладом 975 тыс долларов.
Грир также ответил на вопрос, повлиял ли оффер-шит, предложенный форварду Лео Карлссону (18 млн долларов в год), на ожидания Селебрини во время переговоров.
«Не знаю, насколько сильно это изменило ситуацию. Думаю, что это изменило всю экосистему. Это своего рода новая НХЛ.
Возможно, это немного изменило ситуацию, но в то же время мы считаем, что и до этого Мак имел полное право прийти и сказать, что хочет 20 процентов от потолка или 20 миллионов долларов, или любую другую максимальную сумму.
Мы очень благодарны ему за то, что он был готов дать нам некоторую гибкость», — приводит слова Грира пресс-служба НХЛ.
Селебрини в прошлом регулярном чемпионате набрал 115 (45+70) очков в 82 матчах. Вместе со сборной Канады он стал серебряным призером Олимпийских игр, а также был признан лучшим хоккеистом сезона по версии Международной федерации хоккея.