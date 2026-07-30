В «Сан-Хосе» объяснили контракт Селебрини на $18,8 млн

«Не знаю, насколько сильно это изменило ситуацию. Думаю, что это изменило всю экосистему. Это своего рода новая НХЛ.



Возможно, это немного изменило ситуацию, но в то же время мы считаем, что и до этого Мак имел полное право прийти и сказать, что хочет 20 процентов от потолка или 20 миллионов долларов, или любую другую максимальную сумму.



Мы очень благодарны ему за то, что он был готов дать нам некоторую гибкость», — приводит слова Грира пресс-служба НХЛ.