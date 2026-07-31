«Он один из лучших в мире». Защитник «Трактора» — о Малкине

— Так же, как и для любого маленького магнитогорского хоккеиста, он был для меня кумиром. Да и сейчас я считаю его одним из лучших хоккеистов НХЛ. Травмы не позволили ему раскрыться на все 100. По технике, хоккейному IQ и по всему — он один из лучших хоккеистов мира! — приводит слова Дронова «Копейский рабочий».