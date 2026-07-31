«Он один из лучших в мире». Защитник «Трактора» — о Малкине

Сегодня, 31 июля, трехкратный обладатель Кубка Стэнли и один из самых титулованных российских хоккеистов XXI века Евгений Малкин отмечает 40-летний юбилей.
— Что скажешь про магнитогорского феномена Евгения Малкина? Ты следил за ним? Был ли он твоим кумиром в детстве?
— Так же, как и для любого маленького магнитогорского хоккеиста, он был для меня кумиром. Да и сейчас я считаю его одним из лучших хоккеистов НХЛ. Травмы не позволили ему раскрыться на все 100. По технике, хоккейному IQ и по всему — он один из лучших хоккеистов мира! — приводит слова Дронова «Копейский рабочий».
Дронов также является воспитанником магнитогорской хоккейной школы.
Вся профессиональная карьера Малкина в Северной Америке связана с «Питтсбургом». Форвард на протяжении многих лет был одним из лидеров клуба, который регулярно входил в число сильнейших команд лиги.
Вместе с «Питтсбургом» Малкин трижды выиграл Кубок Стэнли — в 2009, 2016 и 2017 годах. После победного плей-офф 2009 года он получил «Конн Смайт Трофи», который вручается самому ценному хоккеисту розыгрыша Кубка Стэнли.