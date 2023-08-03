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12:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Медведева рассказала, что помогла российским хоккеистам выступить на ОИ-2018

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что повлияла на участие хоккейной сборной России на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане.

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Источник: РИА "Новости"

Спортсменка заявила, что ее выступление на закрытом саммите МОК в Лозанне перед Играми-2018 повлияло на допуск россиян до командных соревнований.

«Моя предолимпийская поездка в Лозанну на закрытый саммит МОК. Я там выступала официальным спикером от нашего олимпийского комитета для того, чтобы нашу страну допустили до командных соревнований на Олимпиаде-2018. Я сделала немалый вклад для того, чтобы и наша хоккейная команда выступала — и ребята в итоге выиграли, — и мы, фигуристы, имели возможность выступать в командном виде и у нас появилась возможность завоевать целых две медали. С этой Олимпиады я привезла два серебра, одно из которых командное. Это командное соревнование состоялось, в основном благодаря моему спичу. Этим поступком я горжусь», — сказала Медведева в интервью YouTube-каналу «НЕ ПРУСТ».

На Олимпиаде-2018 сборная России по хоккею завоевала золотые медали, обыграв в финале Германию (4:3 ОТ).

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