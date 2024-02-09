Сборная Китая по хоккею уступила Великобритании со счетом 1:10
Сборная Китая по хоккею разгромно проиграла Великобритании (1:10) в первом матче отборочного турнира на Олимпийские игры 2026 года в Италии.
Сборная Китая по хоккею разгромно проиграла Великобритании (1:10) в первом матче отборочного турнира на Олимпийские игры 2026 года в Италии.
Китайские хоккеисты пропустили две шайбы в первом периоде, пять во втором и три шайбы в третьем периоде матча, а единственный гол смогли забить в третьем периоде.
Сборная Китая провела первый матч в квалификации на Олимпийские игры 2026 года. В следующей игре они встретятся с национальной командой Румынии, а позднее проведут матч с сербами. Игры пройдут 10 и 11 февраля соответственно.
В составе сборной Китая выступают 11 игроков из клуба КХЛ «Куньлунь Ред Стар».
В других матчах игрового дня сборная Японии выиграла у Литвы со счетом 6:4, сборная Польши победила команду Эстонии со счетом 4:0, сборная Венгрии обыграла команду Испании со счетом 7:3, сборная Южной Кореи уступила команде Украины со счетом 0:4, а сборная Сербии не смогла одолеть команду Румынии и проиграла со счетом 0:4.