Сборная Китая по хоккею уступила Великобритании со счетом 1:10

Китайские хоккеисты пропустили две шайбы в первом периоде, пять во втором и три шайбы в третьем периоде матча, а единственный гол смогли забить в третьем периоде.

Сборная Китая провела первый матч в квалификации на Олимпийские игры 2026 года. В следующей игре они встретятся с национальной командой Румынии, а позднее проведут матч с сербами. Игры пройдут 10 и 11 февраля соответственно.

В составе сборной Китая выступают 11 игроков из клуба КХЛ «Куньлунь Ред Стар».