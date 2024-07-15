Фетисов — об отстранении российских спортсменов: Эти дебилы отняли у наших детей мечту

«Дети тренируются по восемь часов в день, потому что у них есть мечта. Мечту у наших детей эти дебилы, извините, отняли. Я играл в период холодной войны, но нас никто не мог ни в чем ущемить. И когда все вставали, когда играл наш гимн — это была самая большая победа. Нас ненавидели, но вставали под наш гимн. Надо понимать — хотим ли мы подстраиваться под кого-то или мы хотим, чтобы нас уважали. Закон силы гласит: сам себя не уважаешь, тебя уважать никто не будет», — сказал Фетисов на выступлении в лектории «Знание» в рамках VK Fest в «Лужниках».