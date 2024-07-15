Фетисов — об отстранении российских спортсменов: Эти дебилы отняли у наших детей мечту
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.
«Дети тренируются по восемь часов в день, потому что у них есть мечта. Мечту у наших детей эти дебилы, извините, отняли. Я играл в период холодной войны, но нас никто не мог ни в чем ущемить. И когда все вставали, когда играл наш гимн — это была самая большая победа. Нас ненавидели, но вставали под наш гимн. Надо понимать — хотим ли мы подстраиваться под кого-то или мы хотим, чтобы нас уважали. Закон силы гласит: сам себя не уважаешь, тебя уважать никто не будет», — сказал Фетисов на выступлении в лектории «Знание» в рамках VK Fest в «Лужниках».
«Нас необоснованно лишили того, чего мы заслужили. Олимпийские игры я смотреть не буду, хоккей — тем более. Нас должны позвать обратно», — добавил Фетисов.
В 2022 году Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила российские сборные от участия в турнирах под своей эгидой. В марте IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии от международных турниров на сезон-2023/24.
Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. В отношении спортсменов из России и Беларуси продолжают действовать ограничения. На соревнованиях они смогут выступить только в индивидуальных видах, в нейтральном статусе и при соблюдении ряда критериев. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. Россиян не допустят к участию в параде атлетов на церемонии открытия, а их награды не будут отображаться в медальной таблице. На данный момент приглашение МОК на Олимпиаду приняли 15 российских спортсменов.