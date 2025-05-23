СМИ: Сборную России по хоккею не допустили до Олимпиады-2026

По данным источника, это решение было принято на ежегодном конгрессе IIHF, который прошел в Стокгольме во время чемпионата мира.
«На основании переписки между IIHF и Международным олимпийским комитетом (МОК) Россия не будет участвовать в хоккейном турнире зимних Олимпийских игр 2026 года», — говорится в сообщении.
Вместо сборной России в турнире сыграет Франция, который выступит в группе А с Канадой, Швейцарией и Чехией.
Сборные России и Беларуси отстранены с 2022 года. IIHF в начале февраля 2025 года продлила отстранение российских и белорусских хоккейных сборных от международных соревнований, ссылаясь на вопросы безопасности.
На Играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане отечественные хоккеисты выступали как олимпийские спортсмены из России (и выиграли золото), а в 2022-м в Пекине — как команда Олимпийского комитета России (взяли серебро).
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.