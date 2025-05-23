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СМИ: Сборную России по хоккею не допустили до Олимпиады-2026

Международная федерация хоккея (IIHF) не допустила сборную России до участия в олимпийском турнире 2026 года. Об этом сообщает латвийский портал Sportacentrs.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По данным источника, это решение было принято на ежегодном конгрессе IIHF, который прошел в Стокгольме во время чемпионата мира.

«На основании переписки между IIHF и Международным олимпийским комитетом (МОК) Россия не будет участвовать в хоккейном турнире зимних Олимпийских игр 2026 года», — говорится в сообщении.

Вместо сборной России в турнире сыграет Франция, который выступит в группе А с Канадой, Швейцарией и Чехией.

Сборные России и Беларуси отстранены с 2022 года. IIHF в начале февраля 2025 года продлила отстранение российских и белорусских хоккейных сборных от международных соревнований, ссылаясь на вопросы безопасности.

На Играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане отечественные хоккеисты выступали как олимпийские спортсмены из России (и выиграли золото), а в 2022-м в Пекине — как команда Олимпийского комитета России (взяли серебро).

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.