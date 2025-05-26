Гашек обрадовался недопуску российских хоккеистов на Олимпиаду

Ранее глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил о недопуске сборной России до ближайшего олимпийского хоккейного турнира и отметил, что соответствующее решение было принято после консультаций с Международным олимпийским комитетом (МОК).
«Если это окончательное решение, то это отличная новость для всего демократического мира и для всех людей, для которых человеческая жизнь важнее любой (даже самой прекрасной) игры. Это решение может спасти много жизней», — написал Гашек в соцсетях.
В феврале 2022 года IIHF отстранила сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределенный срок. За неделю до этого российская команда завершила последний международный турнир, завоевав серебряные медали Олимпийских игр в Пекине.
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 26 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо.