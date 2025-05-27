Михайлов: IIHF надо разгонять к едрене фене!

«Считаю, надо разгонять этот IIHF к едрене фене! Возмущен поведением главы организации Тардифа. Он же из Канады, у них там довольно много живет украинцев. Видимо, диаспора давит на него. А почему европейцы против нас… Так мы у них место отбираем. Лучше пускай вместо России и Белоруссии кого-то другого включим. Так и напишите: да здравствует IIHF — и Борис Петрович немножко», — приводит слова Михайлова Vseprosport.ru.