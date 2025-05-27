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Михайлов: IIHF надо разгонять к едрене фене!

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов возмущен решением IIHF о недопуске сборной России к Олимпиаде-2026.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Валентина Певцова/ТАСС

Советский хоккеист Борис Михайлов возмутился решению IIHF не допускать национальную команду России до Олимпиады в Милане в 2026 году.

«Считаю, надо разгонять этот IIHF к едрене фене! Возмущен поведением главы организации Тардифа. Он же из Канады, у них там довольно много живет украинцев. Видимо, диаспора давит на него. А почему европейцы против нас… Так мы у них место отбираем. Лучше пускай вместо России и Белоруссии кого-то другого включим. Так и напишите: да здравствует IIHF — и Борис Петрович немножко», — приводит слова Михайлова Vseprosport.ru.

Напомним, 27 мая стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) оставил в силе рекомендации о недопуске сборной России на зимнюю Олимпиаду в Милане (Италия). Ранее президент IIHF Люк Тардиф сообщил, что российские спортсмены не будут допущены до участия в олимпийском турнире 2026 года.

Зимняя Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Сборная России также не участвовала и на чемпионате мира, который прошел с 9 по 25 мая. Победителем стала команда США, обыгравшая Швейцарию в финале.