Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.52
П2
4.21
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
5.40
X
5.10
П2
1.51
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.35
X
6.03
П2
7.18
Хоккей. НХЛ
04.02
Айлендерс
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.20
П2
2.62
Хоккей. НХЛ
04.02
Каролина
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.50
П2
3.79
Хоккей. НХЛ
04.02
Нью-Джерси
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.36
X
4.20
П2
2.61
Хоккей. НХЛ
04.02
Тампа-Бэй
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.50
П2
4.07
Хоккей. НХЛ
04.02
Филадельфия
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.19
X
4.30
П2
2.83
Хоккей. КХЛ
не начался
Лада
:
Металлург Мг
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
2
:
Торонто
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
6
:
Ванкувер
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
0
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Даллас
4
:
Виннипег
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
6
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
6
:
Сент-Луис
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
4
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
4
:
Айлендерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
2
:
Оттава
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
3
:
Баффало
5
П1
X
П2

Хоккеист из США: Без сборной России на Олимпиаде будет скучно

Американский хоккеист «Сочи» Макс Эллис поделился мнением, что Олимпиада в Италии без сборной России будет скучной.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Конечно, я буду следить за Олимпиадой. Невозможно пропустить такое событие, буду болеть за сборную своей страны. Хочу отметить, что без сборной России будет скучно, так как там могли собраться многие звезды, и было бы здорово посмотреть за их выступлением», — сказал Эллис «Спорт-Экспрессу».

Напомним, российских спортсменов не допустили до участия в командных соревнованиях. На Олимпиаду в Милане отправились 13 российских атлетов в одиночных видах спорта. Основными претендентами на медали являются фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, выступающие в одиночном катании.

С февраля 2022 года российские команды отстранены от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея из-за ситуации на Украине.

Зимние Олимпийские игры 2026 года состоятся в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Узнать больше по теме
Биография Аделии Петросян: карьера и личная жизнь фигуристки
Российское женское фигурное катание, даже находясь в тени мирового спорта, остаётся одним из флагманов дисциплины. В очередной раз это доказала юная Аделия Петросян, выиграв олимпийский отборочный турнир. Как спортсменка справилась с огромным давлением на первом международном турнире, расскажем в её биографии. Кроме триумфа в Китае здесь точно есть на что обратить внимание.
Читать дальше