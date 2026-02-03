Хоккеист из США: Без сборной России на Олимпиаде будет скучно

«Конечно, я буду следить за Олимпиадой. Невозможно пропустить такое событие, буду болеть за сборную своей страны. Хочу отметить, что без сборной России будет скучно, так как там могли собраться многие звезды, и было бы здорово посмотреть за их выступлением», — сказал Эллис «Спорт-Экспрессу».
Напомним, российских спортсменов не допустили до участия в командных соревнованиях. На Олимпиаду в Милане отправились 13 российских атлетов в одиночных видах спорта. Основными претендентами на медали являются фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, выступающие в одиночном катании.
С февраля 2022 года российские команды отстранены от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея из-за ситуации на Украине.
Зимние Олимпийские игры 2026 года состоятся в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.