Тренер сборной Франции хотел бы видеть Россию на Олимпиаде

«Мы не можем это контролировать, таковы правила. Мы осознаем, что должны быть здесь, потому что мы проиграли в квалификационном турнире команде Латвии и получили специальное приглашение как лучшая из вторых команд.



Я сам большой хоккейный фанат, как и другие болельщики по всему миру, и осознаю наше положение и то, что это турнир высокого качества. Мы все понимаем, что любим видеть Россию, одну из великих хоккейных наций в мире. И я понимаю, что люди хотели бы видеть матчи россиян с канадцами, американцами, финнами, но, повторюсь, мы не можем это контролировать. Мы понимаем, что это привилегия — быть здесь», — приводит ТАСС слова Йорика Трейя.