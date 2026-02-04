Тренер сборной Франции хотел бы видеть Россию на Олимпиаде

Главный тренер сборной Франции по хоккею Йорик Трей признался, что как болельщик он бы хотел видеть Россию среди участников олимпийского турнира по хоккею.
«Мы не можем это контролировать, таковы правила. Мы осознаем, что должны быть здесь, потому что мы проиграли в квалификационном турнире команде Латвии и получили специальное приглашение как лучшая из вторых команд.
Я сам большой хоккейный фанат, как и другие болельщики по всему миру, и осознаю наше положение и то, что это турнир высокого качества. Мы все понимаем, что любим видеть Россию, одну из великих хоккейных наций в мире. И я понимаю, что люди хотели бы видеть матчи россиян с канадцами, американцами, финнами, но, повторюсь, мы не можем это контролировать. Мы понимаем, что это привилегия — быть здесь», — приводит ТАСС слова Йорика Трейя.
Напомним, Междунаролная федерация хоккея (ИИХФ) в марте 2022 года не стала допускать россиян на международные турниры по рекомендации МОК. Не допустили российских хоккеистов и до Олимпийских игр в Италии. Их место заняла сборная Франции. Последний раз французы участвовали в мужском олимпийском хоккейном турнире в 2002 году.
Хоккейные турнир в Милане пройдет с 11 по 22 февраля.