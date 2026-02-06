Ричмонд
СМИ: 58,5% игроков НХЛ считают, что сборная России взяла бы бронзу на ОИ-2026

The Athletic провел опрос среди игроков НХЛ.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: ФХР

Авторитетное издание The Athletic опросило 118 действующих хоккеистов НХЛ, задав им вопрос: Какое место сборная России заняла бы на Олимпиаде в Италии? Отмечается, что не все опрошенные согласились дать ответ.

8,5% опрошенных проголосовали за то, что Россия завоевала бы золото на Играх, за серебро проголосовали 20,7% респондентов. Больше всего игроков НХЛ считают, что сборная России смогла бы взять бронзу — 58,5%.

Еще 12,3% решили, что Россия бы не попала в топ-3 по итогам олимпийского турнира.

Некоторые из голосовавших оставили комментарии о своем выборе:

«Их вратари настолько хороши, что остальные игроки не так важны», — сказал хоккеист, проголосовавший за золото.

«На бумаге они выглядят устрашающе, думаю, они могли бы обыграть кого угодно», — заявил игрок, выбор которого не раскрывается.

«Они были бы очень конкурентоспособны. Непривычно, что их нет. Это потеря для соревнований», — отметил хоккеист, поставивший Россию на третье место.

«У них ****** сильная команда», — добавил хоккеист, проголосовавший за бронзу.

«У русских нет ни одного хорошего центрфорварда», — заявил игрок, который считает, что Россия не попала бы в топ-3.