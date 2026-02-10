Тренер сборной Франции по хоккею: Прискорбно, что России нет на Олимпиаде-2026

Тренер сборной Франции по хоккею Айван Занатта прокомментировал отсутствие сборной России на хоккейном турнире Зимней Олимпиады — 2026.
«Очень жаль, что России здесь нет. К сожалению, это политические решения, последствия которых приходится расплачиваться обычным людям, и особенно спортсменам. Великая хоккейная держава, великая спортивная страна, особенно в зимних видах спорта… Это действительно прискорбно», — заявил Занатта в интервью Odds.ru.
Напомним, россияне не допущены до международных соревнований ни в одном из командных видов спорта. Всего на Олимпиаде-2026 выступают 13 российских спортсменов в статусе нейтральных атлетов, без флага и гимна.
Вместо сборной России на хоккейном олимпийском турнире впервые с 1992 года выступает сборная Франции. Она сыграет в группе А со Швейцарией, Чехией и Канадой.