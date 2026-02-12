Вашингтон
Хоккей. Мужчины
завершен
Швеция
5
:
Италия
2
П1
X
П2

Сборная Швеции с трудом обыграла Италию на старте Олимпиады

Сборная Швеции победила команду Италии (5:2) в матче 1-го тура группового этапа мужского хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх 2026 года.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У шведов заброшенными шайбами отметились Габриэль Ландескуг (10'), Густав Форслинг (18'), Вильям Нюландер (37'), Мика Зибанежад (56') и Виктор Хедман (58'). У итальянцев отличились Лука Фриго (5') и натурализованный канадец Мэтт Брэдли (21').

Главным героем встречи стал вратарь сборной Италии Дамиан Клара, отразивший 46 из 49 бросков по своим воротам. 21-летний голкипер не смог доиграть матч из-за травмы и был заменен на 47-й минуте на Давиде Фадани. После замены Клары итальянцы пропустили две шайбы и в итоге уступили.

Клара был выбран «Анахаймом» на драфте НХЛ 2023 года во втором раунде под общим 60-м номером. Он стал первым итальянцем, задрафтованным в НХЛ. В этом сезоне Клара выступает за шведский клуб «Брюнес».

Сборная Швеции с тремя очками возглавляет турнирную таблицу группы Б. В пятницу, 13 февраля, шведы сыграют с финнами, а итальянцы — со словаками. Начало обоих матчей — в 14:10 по московскому времени.