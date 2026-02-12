Сборная Швеции с трудом обыграла Италию на старте Олимпиады

Главным героем встречи стал вратарь сборной Италии Дамиан Клара, отразивший 46 из 49 бросков по своим воротам. 21-летний голкипер не смог доиграть матч из-за травмы и был заменен на 47-й минуте на Давиде Фадани. После замены Клары итальянцы пропустили две шайбы и в итоге уступили.