Сборная Канады по хоккею покинула Олимпийскую деревню

После нескольких ночей, проведенных в Олимпийской деревне, сборная Канады по хоккею перебралась в пятизвездочный отель за ее пределами. Проживание оплачено НХЛ и Ассоциацией игроков НХЛ, сообщает Sportsnet.
Данное решение канадцев вызвало неоднозначную реакцию у некоторых болельщиков. Критики посчитали, что хоккеисты посчитали себя выше олимпийских традиций.
Генеральный менеджер сборной Канады Даг Армстронг прокомментировал решение переместить команду из Олимпийской деревни в пятизвездочный отель за ее пределами перед стартом хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх 2026 года.
«У игроков всегда были номера в отелях на всех предыдущих Олимпиадах, в Ванкувере и Сочи. Они останавливались вместе с семьями. У них есть комната в деревне, и у них есть номер, предоставленный НХЛ и Ассоциацией игроков НХЛ за ее пределами. Мне кажется, эта история раздута. Здесь нет ничего нового по сравнению с теми турнирами, что были раньше. Мы просто хотели дать нашим игрокам возможность выбора — остановиться там, где им комфортнее готовиться к играм», — цитирует Армстронга New York Post.
Сборная Канады свой первый матч на хоккейном турнире Олимпиады-2026 проведет 12 февраля против команды Чехии. Начало встречи запланировано на 18:40 по московскому времени.