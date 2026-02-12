Вашингтон
Сборная Канады по хоккею покинула Олимпийскую деревню

Сборная Канады по хоккею решила покинуть олимпийскую деревню и переехать в пятизвездочный отель.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

После нескольких ночей, проведенных в Олимпийской деревне, сборная Канады по хоккею перебралась в пятизвездочный отель за ее пределами. Проживание оплачено НХЛ и Ассоциацией игроков НХЛ, сообщает Sportsnet.

Данное решение канадцев вызвало неоднозначную реакцию у некоторых болельщиков. Критики посчитали, что хоккеисты посчитали себя выше олимпийских традиций.

Генеральный менеджер сборной Канады Даг Армстронг прокомментировал решение переместить команду из Олимпийской деревни в пятизвездочный отель за ее пределами перед стартом хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх 2026 года.

«У игроков всегда были номера в отелях на всех предыдущих Олимпиадах, в Ванкувере и Сочи. Они останавливались вместе с семьями. У них есть комната в деревне, и у них есть номер, предоставленный НХЛ и Ассоциацией игроков НХЛ за ее пределами. Мне кажется, эта история раздута. Здесь нет ничего нового по сравнению с теми турнирами, что были раньше. Мы просто хотели дать нашим игрокам возможность выбора — остановиться там, где им комфортнее готовиться к играм», — цитирует Армстронга New York Post.

Сборная Канады свой первый матч на хоккейном турнире Олимпиады-2026 проведет 12 февраля против команды Чехии. Начало встречи запланировано на 18:40 по московскому времени.

