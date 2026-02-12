Сборная Канады по хоккею покинула Олимпийскую деревню

«У игроков всегда были номера в отелях на всех предыдущих Олимпиадах, в Ванкувере и Сочи. Они останавливались вместе с семьями. У них есть комната в деревне, и у них есть номер, предоставленный НХЛ и Ассоциацией игроков НХЛ за ее пределами. Мне кажется, эта история раздута. Здесь нет ничего нового по сравнению с теми турнирами, что были раньше. Мы просто хотели дать нашим игрокам возможность выбора — остановиться там, где им комфортнее готовиться к играм», — цитирует Армстронга New York Post.