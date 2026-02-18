Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
14:10
Словакия
:
Германия
Все коэффициенты
П1
2.61
X
4.26
П2
2.31
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.30
П2
3.80
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.41
П2
3.65
Хоккей. Мужчины
18:40
Канада
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
1.15
X
8.75
П2
19.00
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
1.81
X
4.43
П2
3.80
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.23
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.53
X
5.11
П2
5.80
Хоккей. Мужчины
20:10
Финляндия
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
1.69
X
4.55
П2
4.30
Хоккей. Мужчины
завершен
Швеция
5
:
Латвия
1
П1
X
П2

«Раньше, чем мы ожидали». Карлссон — о матче Швеции и США на ОИ

Защитник сборной Швеции Эрик Карлссон высказался о предстоящей встрече со сборной США в четвертьфинале хоккейного турнира на Олимпийских играх в Италии.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Накануне сборная Швеции одержала победу над Латвией со счетом 5:1 в матче ⅛ финала хоккейного олимпийского турнира.

«Это вызов, увлекательный вызов. Мы и приехали сюда, чтобы сыграть с ними. Наверное, встреча случится раньше, чем все — и мы в том числе — ожидали, но тут уж как есть. Мы приехали сюда, рассчитывая сыграть с ними, и вот нам выпала такая возможность.

В матче с Латвией мы показали сыгранность. Эта игра была для нас самой цельной на турнире. Каждый делал то, что от него требовалось. Надеюсь, это пойдет нам на пользу», — приводит слова Карлссона пресс-служба НХЛ.

Сборная США не потерпела ни одного поражения на групповом этапе на Олимпийских играх. Американцы обыграли Латвию (5:1), Данию (6:3), Германию (5:1) и напрямую вышли в ¼ финала турнира.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Сборная России отстранена Международной федерацией хоккея (IIHF) от участия в соревнованиях на неопределенный срок и не принимает участия в хоккейном турнире.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов.