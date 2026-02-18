«Раньше, чем мы ожидали». Карлссон — о матче Швеции и США на ОИ

Накануне сборная Швеции одержала победу над Латвией со счетом 5:1 в матче ⅛ финала хоккейного олимпийского турнира.
«Это вызов, увлекательный вызов. Мы и приехали сюда, чтобы сыграть с ними. Наверное, встреча случится раньше, чем все — и мы в том числе — ожидали, но тут уж как есть. Мы приехали сюда, рассчитывая сыграть с ними, и вот нам выпала такая возможность.
В матче с Латвией мы показали сыгранность. Эта игра была для нас самой цельной на турнире. Каждый делал то, что от него требовалось. Надеюсь, это пойдет нам на пользу», — приводит слова Карлссона пресс-служба НХЛ.
Сборная США не потерпела ни одного поражения на групповом этапе на Олимпийских играх. Американцы обыграли Латвию (5:1), Данию (6:3), Германию (5:1) и напрямую вышли в ¼ финала турнира.
Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Сборная России отстранена Международной федерацией хоккея (IIHF) от участия в соревнованиях на неопределенный срок и не принимает участия в хоккейном турнире.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо завершатся 22 февраля. На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов.