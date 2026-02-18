«Раньше, чем мы ожидали». Карлссон — о матче Швеции и США на ОИ

«Это вызов, увлекательный вызов. Мы и приехали сюда, чтобы сыграть с ними. Наверное, встреча случится раньше, чем все — и мы в том числе — ожидали, но тут уж как есть. Мы приехали сюда, рассчитывая сыграть с ними, и вот нам выпала такая возможность.



В матче с Латвией мы показали сыгранность. Эта игра была для нас самой цельной на турнире. Каждый делал то, что от него требовалось. Надеюсь, это пойдет нам на пользу», — приводит слова Карлссона пресс-служба НХЛ.