Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
2-й период
Словакия
1
:
Германия
0
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.95
П2
4.60
Хоккей. Мужчины
18:40
Канада
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
1.14
X
9.50
П2
15.00
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
1.86
X
4.20
П2
3.66
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.23
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.63
П2
5.30
Хоккей. Мужчины
20:10
Финляндия
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.84
П2
4.27
Хоккей. Мужчины
23:10
США
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.91
П2
4.51
Хоккей. КХЛ
не начался
Сибирь
:
Амур
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Трактор
:
Салават Юлаев
П1
X
П2

Хоккеиста сборной Франции будут судить за нападение на вратаря

Защитник сборной Франции Пьер Кринон предстанет перед судом за нападение на соперника в матче национального чемпионата. Об этом сообщает Le Parisien.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

В ноябре 2025 года Кринон получил семиматчевую дисквалификацию за инцидент, произошедший в матче «Гренобль» — «Анже» (4:6). Во время драки 30-летний защитник «Гренобля» нанес несколько ударов лежащему на льду игроку, а затем атаковал канадского вратаря «Анже» Мэтта О’Коннора, сорвав с него маску и нанеся ему несколько ударов по голове.

Сообщается, что О’Коннор подал на Кринона заявление в прокуратуру об умышленном причинении вреда с применением оружия, которое первоначально было отклонено. Делу был дан новый ход после скандального отстранения хоккеиста во время Олимпийских игр в Италии.

«Прокурор Гренобля, увидев, как Кринон повторяет правонарушение на Олимпиаде-2026, решил привлечь его к ответственности за умышленное насилие, повлекшее за собой временную нетрудоспособность», — сказано в материале.

Кринон был отстранен от матчей сборной Франции на Олимпиаде-2026 после драки с Томом Уилсоном в заключительном матче группового этапа против Канады (2:10). Он уложил Уилсона на лед, после чего нанес ему еще несколько ударов, а затем начал показывать провокационные жесты в сторону канадских болельщиков. Поводом для драки стал грязный силовой прием француза на лидере канадцев Нэтане Маккинноне, за которого и заступился Уилсон.

Из-за отстранения Кринон пропустил лишь одну игру сборной Франции — в квалификационном раунде плей-офф французы уступили Германии (1:5).

Первое судебное слушание по делу Кринона назначено на 27 мая.

Кринон является четырехкратным чемпионом Франции и двукратным обладателем Кубка страны. Примечательно, что он становился чемпионом в составе трех разных команд — «Гапа» (2017), «Руана» (2021) и «Гренобля» (2022, 2025). В этом сезоне Кринон провел в чемпионате Франции 36 матчей, в которых набрал 11 (2+9) очков и 66 штрафных минут.

За сборную Франции Кринон выступает с 2014 года. На его счету 93 матча, в которых набрал 6 (0+6) очков и 113 минут штрафа.