Хоккеиста сборной Франции будут судить за нападение на вратаря

Кринон был отстранен от матчей сборной Франции на Олимпиаде-2026 после драки с Томом Уилсоном в заключительном матче группового этапа против Канады (2:10). Он уложил Уилсона на лед, после чего нанес ему еще несколько ударов, а затем начал показывать провокационные жесты в сторону канадских болельщиков. Поводом для драки стал грязный силовой прием француза на лидере канадцев Нэтане Маккинноне, за которого и заступился Уилсон.