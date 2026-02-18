Хоккеиста сборной Франции будут судить за нападение на вратаря

В ноябре 2025 года Кринон получил семиматчевую дисквалификацию за инцидент, произошедший в матче «Гренобль» — «Анже» (4:6). Во время драки 30-летний защитник «Гренобля» нанес несколько ударов лежащему на льду игроку, а затем атаковал канадского вратаря «Анже» Мэтта О’Коннора, сорвав с него маску и нанеся ему несколько ударов по голове.
Сообщается, что О’Коннор подал на Кринона заявление в прокуратуру об умышленном причинении вреда с применением оружия, которое первоначально было отклонено. Делу был дан новый ход после скандального отстранения хоккеиста во время Олимпийских игр в Италии.
«Прокурор Гренобля, увидев, как Кринон повторяет правонарушение на Олимпиаде-2026, решил привлечь его к ответственности за умышленное насилие, повлекшее за собой временную нетрудоспособность», — сказано в материале.
Кринон был отстранен от матчей сборной Франции на Олимпиаде-2026 после драки с Томом Уилсоном в заключительном матче группового этапа против Канады (2:10). Он уложил Уилсона на лед, после чего нанес ему еще несколько ударов, а затем начал показывать провокационные жесты в сторону канадских болельщиков. Поводом для драки стал грязный силовой прием француза на лидере канадцев Нэтане Маккинноне, за которого и заступился Уилсон.
Из-за отстранения Кринон пропустил лишь одну игру сборной Франции — в квалификационном раунде плей-офф французы уступили Германии (1:5).
Первое судебное слушание по делу Кринона назначено на 27 мая.
Кринон является четырехкратным чемпионом Франции и двукратным обладателем Кубка страны. Примечательно, что он становился чемпионом в составе трех разных команд — «Гапа» (2017), «Руана» (2021) и «Гренобля» (2022, 2025). В этом сезоне Кринон провел в чемпионате Франции 36 матчей, в которых набрал 11 (2+9) очков и 66 штрафных минут.
За сборную Франции Кринон выступает с 2014 года. На его счету 93 матча, в которых набрал 6 (0+6) очков и 113 минут штрафа.