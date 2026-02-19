Ричмонд
Александр Овечкин заявил, что не смотрит Олимпиаду

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что не следит за результатами Олимпийских игр‑2026.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

— Вы смотрите Олимпиаду?

— Нет, — приводит слова Овечкина пресс‑служба «Вашингтона».

В хоккейном турнире Олимпиады в Милане и Кортине впервые с 2014 года принимают участие игроки из НХЛ. В пятницу, 20 февраля, будут проведены полуфиналы. Сборная Канада сыграет с финскими хоккеистами, а команде США будет противостоять сборная Словакии.

Овечкин трижды участвовал в Играх (2006, 2010, 2014), но не выиграл со сборной ни одной медали.

В прошлом сезоне Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ. Сейчас на счету 40‑летнего Овечкина 919 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. С учетом плей‑офф Овечкин (996) идет вторым, уступая лишь Гретцки (1016).

Сборная России отстранена от международных соревнований с 2022 года.

