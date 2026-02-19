Канадским школьникам разрешили прогулы ради просмотра Олимпиады

Накануне в четвертьфинале мужского хоккейного турнира сборная Канады лишь в овертайме обыграла Чехию — 4:3. Канадские хоккеистки в напряженном полуфинальном матче со счетом 2:1 переиграли швейцарок. 19 февраля женская сборная Канады сыграет в финале с американками. Мужская сборная проведет полуфинальную игру с финнами 20 февраля.