Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
4.84
X
4.54
П2
1.61
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.20
П2
6.90
Хоккей. Мужчины
завершен
ОТ
США
2
:
Швеция
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Торпедо
4
:
Шанхай Дрэгонс
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
СКА
2
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
ОТ
Финляндия
3
:
Швейцария
2
П1
X
П2

Канадским школьникам разрешили прогулы ради просмотра Олимпиады

Власти крупнейшей провинции Онтарио разрешили местным школьникам прогуливать уроки, если они совпадают по времени с решающими матчами сборных Канады по хоккею.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

Глава канадской провинции Онтарио Даг Форд разрешил местным школьникам пропустить занятия, чтобы посмотреть игры канадских сборных по хоккею на Олимпиаде в Италии.

«Чтобы все могли проникнуться духом Игр, я поручил министру образования региона дать возможность всем ученикам в Онтарио посмотреть оставшиеся игры хоккейных сборных Канады, которые приходятся на школьные часы», — цитирует Форда телеканал CTV.

Разница между Миланом и провинцией Онтарио, в которой расположены города Оттава и Торонто, составляет шесть часов.

Накануне в четвертьфинале мужского хоккейного турнира сборная Канады лишь в овертайме обыграла Чехию — 4:3. Канадские хоккеистки в напряженном полуфинальном матче со счетом 2:1 переиграли швейцарок. 19 февраля женская сборная Канады сыграет в финале с американками. Мужская сборная проведет полуфинальную игру с финнами 20 февраля.

Хоккей. Мужчины
20.02
Канада
:
Финляндия
Все коэффициенты
П1
1.35
X
6.25
П2
7.75