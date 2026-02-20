Кросби не сыграет в полуфинале Олимпиады

Капитан сборной Канады по хоккею Сидни Кросби не сыграет в полуфинале олимпийского турнира против сборной Финляндии, сообщает Федерация хоккея Канады в соцсетях.
Матч пройдет в пятницу в Милане и начнется в 18:40 по московскому времени. Коннор Макдэвид заменит Кросби в роли капитана, а альтернативными капитанами будут Кейл Макар и Натан Маккиннон.
Напомним, Кросби получил травму в среду во время второго периода четвертьфинала с Чехией (4:3 ОТ), когда он попал под двойной силовой приема от Мартина Нечаса и Радко Гудаса. После столкновения на 26-й минуте он направился к скамейке, а затем покинул лед и ушел в раздевалку. Больше на лед легенда НХЛ не возвращался, по информации в СМИ, у него повреждение нижней части тела. Также сообщалось, что это может быть разрыв крестообразных связок, однако эта информация не подтверждена официально.
В пятницу, 20 февраля, за место в финале поборются сборные США и Словакии. Матч за третье место пройдет в субботу, а финал состоится в воскресенье.