Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
2-й период
Канада
0
:
Финляндия
1
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.80
П2
5.70
Хоккей. КХЛ
3-й период
Барыс
3
:
Шанхай Дрэгонс
1
Все коэффициенты
П1
1.13
X
9.00
П2
51.00
Хоккей. Мужчины
23:10
США
:
Словакия
Все коэффициенты
П1
1.27
X
8.00
П2
10.00
Хоккей. КХЛ
не начался
Нефтехимик
:
Спартак
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
2
:
Адмирал
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
3
:
Амур
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
5
:
Северсталь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Авангард
2
:
Сибирь
1
П1
X
П2

Кросби не сыграет в полуфинале Олимпиады

Кросби не примет участия в матче полуфинала против сборной Финляндии.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Капитан сборной Канады по хоккею Сидни Кросби не сыграет в полуфинале олимпийского турнира против сборной Финляндии, сообщает Федерация хоккея Канады в соцсетях.

Матч пройдет в пятницу в Милане и начнется в 18:40 по московскому времени. Коннор Макдэвид заменит Кросби в роли капитана, а альтернативными капитанами будут Кейл Макар и Натан Маккиннон.

Напомним, Кросби получил травму в среду во время второго периода четвертьфинала с Чехией (4:3 ОТ), когда он попал под двойной силовой приема от Мартина Нечаса и Радко Гудаса. После столкновения на 26-й минуте он направился к скамейке, а затем покинул лед и ушел в раздевалку. Больше на лед легенда НХЛ не возвращался, по информации в СМИ, у него повреждение нижней части тела. Также сообщалось, что это может быть разрыв крестообразных связок, однако эта информация не подтверждена официально.

В пятницу, 20 февраля, за место в финале поборются сборные США и Словакии. Матч за третье место пройдет в субботу, а финал состоится в воскресенье.

Хоккей. Мужчины
2-й период
Канада
0
:
Финляндия
1
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.80
П2
5.70