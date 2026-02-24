В НХЛ ответили, как Макдэвид справится с 3-м поражением в финале

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли уверен, что после третьего поражения в финале за последние полтора года Коннор Макдэвид вернется еще сильнее.
Нападающий сборной Канады и «Эдмонтон Ойлерз» пережил неудачу в финале Олимпиады 2026 года, когда канадцы уступили США со счетом 1:2 в овертайме. Ранее его команда два раза подряд проиграла в финале Кубка Стэнли «Флориде Пантерз».
— Макдэвид потерпел третье поражение в финале за последние полтора года. Как думаете, он сможет преодолеть это и стать еще сильнее?
— Стойкость Коннора и его стремление к победе — вот что делает его великим игроком. Он обязательно вернется еще сильнее, — отметил Дэйли в разговоре с корреспондентом «Чемпионата».
Стоит отметить, что Макдэвид был признан самым ценным игроком олимпийского хоккейного турнира 2026 года. Канадец установил рекорд по количеству очков за одну Олимпиаду среди игроков НХЛ, проведя шесть матчей, в которых забросил две шайбы и отдал 11 результативных передач.