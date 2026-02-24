Женская сборная США по хоккею не приедет на выступление Трампа

США и Канада разыграли между собой золото в семи из восьми олимпийских финалов. Единственным исключением стал финал Олимпиады-2006 в Турине, где канадские хоккеистки обыграли сборную Швеции (4:1). Всего на счету Канады пять выигранных Олимпиад (2002, 2006, 2010, 2022), у США — три (1998, 2018, 2026).