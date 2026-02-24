Женская сборная США по хоккею не приедет на выступление Трампа

Напомним, в финале олимпийского турнира представительницы США обыграли сборную Канады (2:1 ОТ) и в третий раз стали олимпийскими чемпионками. Американские хоккеистки сравняли счет за две минуты до конца основного времени, а на пятой минуте овертайма Меган Келлер забросила победную шайбу.
«Мы искренне благодарны за приглашение, направленное нашей женской хоккейной команде США, завоевавшей золотые медали… Из-за сроков проведения мероприятия, а также ранее запланированных академических и профессиональных обязательств спортсменок после Олимпийских игр, они не смогут принять участие», — приводит слова представителя сборной NBC.
Женская сборная США взяла у команды Канады реванш за поражение в финале зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, где «кленовые» одержали победу со счетом 3:2.
США и Канада разыграли между собой золото в семи из восьми олимпийских финалов. Единственным исключением стал финал Олимпиады-2006 в Турине, где канадские хоккеистки обыграли сборную Швеции (4:1). Всего на счету Канады пять выигранных Олимпиад (2002, 2006, 2010, 2022), у США — три (1998, 2018, 2026).