Игрок сборной США Хьюз: Хочу вернуть свою прекрасную улыбку

Нападающий сборной США Джек Хьюз рассказал, как отреагировал на потерю зуба в финале олимпийского хоккейного турнира против Канады (2:1 ОТ).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Напомним, Джек Хьюз потерял часть зуба в третьем периоде встречи после удара от форварда Сэма Беннета, который получил четырехминутный штраф за нарушение.

«Звучит, конечно, безумно для вас, потому что это совершенно другая профессия, а в хоккее, если ты потеряешь зубы, о невозвращении в игру даже не идет речь. Это все на автомате. Я просто ощупал область вокруг рта и был очень расстроен, что потерял зуб (улыбается). Но так уж сложилось. Собираюсь все это исправить и хочу вернуть свою прекрасную улыбку», — сказал Хьюз в эфире FOX News.

Нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз стал автором победной шайбы сборной США в овертайме против Канады. Он поразил ворота на 101-й секунде. Сборная США по хоккею во второй раз в своей истории стала олимпийским чемпионом.

Американские хоккеисты стали чемпионами впервые с 1980 года, когда выиграли домашнюю Олимпиаду в Лейк-Плейсиде. Тот олимпийский турнир запомнился «чудом на льду» — матчем, в котором сборная США, составленная из игроков студенческой лиги, сенсационно обыграла сборную СССР (4:3), выигравшая к тому моменту четыре Олимпиады кряду.