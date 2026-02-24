Игрок сборной США Хьюз: Хочу вернуть свою прекрасную улыбку

«Звучит, конечно, безумно для вас, потому что это совершенно другая профессия, а в хоккее, если ты потеряешь зубы, о невозвращении в игру даже не идет речь. Это все на автомате. Я просто ощупал область вокруг рта и был очень расстроен, что потерял зуб (улыбается). Но так уж сложилось. Собираюсь все это исправить и хочу вернуть свою прекрасную улыбку», — сказал Хьюз в эфире FOX News.