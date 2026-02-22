Сборная США обыграла канадцев в финале олимпийского хоккейного турнира

Впервые с 2014 года в Олимпийских играх приняли участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). До этого они участвовали в соревнованиях с 1998 по 2014 год. Международная федерация хоккея в марте 2022 года по рекомендации Международного олимпийского комитета не стала допускать россиян на международные турниры. Такая же рекомендация сохранилась и на время Олимпийских игр. В мужском олимпийском турнире россиян заменила сборная Франции.