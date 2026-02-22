Ричмонд
Сборная США обыграла канадцев в финале олимпийского хоккейного турнира

Встреча завершилась победой американцев со счетом 2:1 в овертайме.

Источник: Reuters

МИЛАН, 22 февраля. /ТАСС/. Сборная США со счетом 2:1 в овертайме обыграла команду Канады в финальном матче олимпийского хоккейного турнира. Встреча прошла в Милане.

В составе победителей шайбы забросили Мэтт Болди (7-я минута) и Джек Хьюз (62). У канадцев отличился Кейл Макар (39).

Сборная США выиграла Олимпийские игры в третий раз и впервые с 1980 года. Тогда в заключительном этапе олимпийского хоккейного турнира американцы обыграли сборные СССР (4:3) и Финляндии (4:2). Также американцы становились победителями Олимпиады в 1960 году. Сборная США восемь раз выигрывала серебро Игр, один раз команда становилась бронзовым призером соревнований.

Канадские хоккеисты девять раз выигрывали Олимпиаду (1920, 1924, 1928, 1932, 1948, 1952, 2002, 2010, 2014). По этому показателю они делят первое место с отечественными хоккеистами — семь раз Олимпиаду выигрывала сборная СССР (1956, 1964, 1968, 1972, 1976, 1984, 1988), один раз — Объединенная команда (1992), один раз — сборная России (2018).

Впервые с 2014 года в Олимпийских играх приняли участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). До этого они участвовали в соревнованиях с 1998 по 2014 год. Международная федерация хоккея в марте 2022 года по рекомендации Международного олимпийского комитета не стала допускать россиян на международные турниры. Такая же рекомендация сохранилась и на время Олимпийских игр. В мужском олимпийском турнире россиян заменила сборная Франции.

Победителем медального зачета Олимпийских игр стала сборная Норвегии, завоевавшая 18 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых медалей. Американская сборная заняла второе место с 12 золотыми, 12 серебряными и 9 бронзовыми медалями. Третьими стали нидерландцы (10 золотых, 7 серебряных, 3 бронзовые медали).

Канада
1:2
0:1, 1:0, 0:0
ОТ
США
Хоккей, Мужчины, Финал
22.02.2026, 16:10 (МСК UTC+3)
PalaItalia Santa Giulia
Главные тренеры
Джон Купер
Майк Салливан
Вратари
Джордан Биннингтон
(00:00-61:41)
Коннор Хеллибак
(00:00-61:41)
1-й период
06:00
Мэтт Болди
(Остон Мэттьюс, Куинн Хьюз)
17:03
Ши Теодор
2-й период
29:27
Джейк Гюнцель
29:55
Чарли Макэвой
38:16
Кэйл Макар
(Девон Тэйвз)
3-й период
53:26
Сэм Беннетт
53:26
Сэм Беннетт
56:37
Джек Хьюз
Овертайм
61:41
Джек Хьюз
(Зак Веренски)
Статистика
Канада
США
Штрафное время
6
6
Судейская бригада
Главный судья
Горд Дуайер
(Канада)
Главный судья
Крис Руни
(США)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
