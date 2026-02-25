Ричмонд
Ротенберг объяснил победу США на Олимпиаде советскими наработками

Первый вице-президент ФХР и главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг высказался о победе сборной США по хоккею на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В финале американцы обыграли сборную Канады (2:1 ОТ) и впервые с 1980 года стали олимпийскими чемпионами. Победную шайбу на 101-й секунде овертайма забросил нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз.

«Золото в Милане завоевала сборная США. Но для нас это не имеет особого значения. Главное — когда мы вернемся, то должны побеждать любую сборную мира. И мы сейчас к этому готовимся. Наш прицел не только на 2030 год. Надо смотреть дальше. Дети — наше настоящее и будущее. Все программы развития хоккея и дадут нам подготовить лучших игроков в мире: по катанию, по технике владения клюшкой, по тактическим элементам.

Это долгий путь. Олимпийский цикл — это четыре года. Но важно готовить игроков и к Олимпиаде‑2034, которую планируют провести в Юте. Надо думать и о 2038‑м, и о 2042 годе. Мы должны выиграть все Олимпиады. И мы должны смотреть на этот проект как на долгосрочную стратегию на следующие 30 лет.

Сейчас мы обсуждаем эти программы вместе с министерством спорта, с Олимпийским комитетом России, с Московской областью и Москвой. Есть возможность создать кластер развития хоккеистов, и это будет ничем не хуже, чем в штате Мичиган (США), где развивают американских хоккеистов. А ведь оттуда идет их олимпийское золото. Многие из тех, кого подготовили в штате Мичиган, выступали в Милане. Но за этим стоит 20 лет ежедневной работы.

И мы можем делать это еще лучше! Мы изучили мичиганский опыт. Это наши наработки. Американцы их взяли, скопировали. Но оригинал всегда лучше копии. И мы должны сейчас делать еще лучше. И мы так сделаем. У нас все для этого есть», — сказал Ротенберг.

В феврале 2022 года Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределенный срок. За неделю до отстранения российские хоккеисты провели последний международный турнир, выиграв серебро Олимпийских игр в Пекине. В финале российская сборная уступила Финляндии (1:2).

На Олимпиаде-2026 сборную России заменила команда Франции, которая дошла до ¼ финала, где проиграла Германии (1:5).

Следующий зимние Олимпийские игры пройдут в 2030 году во французских Альпах.

Канада
1:2
0:1, 1:0, 0:0
ОТ
США
Хоккей, Мужчины, Финал
22.02.2026, 16:10 (МСК UTC+3)
PalaItalia Santa Giulia
Главные тренеры
Джон Купер
Майк Салливан
Вратари
Джордан Биннингтон
(00:00-61:41)
Коннор Хеллибак
(00:00-61:41)
1-й период
06:00
Мэтт Болди
(Остон Мэттьюс, Куинн Хьюз)
17:03
Ши Теодор
2-й период
29:27
Джейк Гюнцель
29:55
Чарли Макэвой
38:16
Кэйл Макар
(Девон Тэйвз)
3-й период
53:26
Сэм Беннетт
53:26
Сэм Беннетт
56:37
Джек Хьюз
Овертайм
61:41
Джек Хьюз
(Зак Веренски)
Статистика
Канада
США
Штрафное время
6
6
Судейская бригада
Главный судья
Горд Дуайер
(Канада)
Главный судья
Крис Руни
(США)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит