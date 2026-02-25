Ротенберг объяснил победу США на Олимпиаде советскими наработками

В финале американцы обыграли сборную Канады (2:1 ОТ) и впервые с 1980 года стали олимпийскими чемпионами. Победную шайбу на 101-й секунде овертайма забросил нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз.
«Золото в Милане завоевала сборная США. Но для нас это не имеет особого значения. Главное — когда мы вернемся, то должны побеждать любую сборную мира. И мы сейчас к этому готовимся. Наш прицел не только на 2030 год. Надо смотреть дальше. Дети — наше настоящее и будущее. Все программы развития хоккея и дадут нам подготовить лучших игроков в мире: по катанию, по технике владения клюшкой, по тактическим элементам.
Это долгий путь. Олимпийский цикл — это четыре года. Но важно готовить игроков и к Олимпиаде‑2034, которую планируют провести в Юте. Надо думать и о 2038‑м, и о 2042 годе. Мы должны выиграть все Олимпиады. И мы должны смотреть на этот проект как на долгосрочную стратегию на следующие 30 лет.
Сейчас мы обсуждаем эти программы вместе с министерством спорта, с Олимпийским комитетом России, с Московской областью и Москвой. Есть возможность создать кластер развития хоккеистов, и это будет ничем не хуже, чем в штате Мичиган (США), где развивают американских хоккеистов. А ведь оттуда идет их олимпийское золото. Многие из тех, кого подготовили в штате Мичиган, выступали в Милане. Но за этим стоит 20 лет ежедневной работы.
И мы можем делать это еще лучше! Мы изучили мичиганский опыт. Это наши наработки. Американцы их взяли, скопировали. Но оригинал всегда лучше копии. И мы должны сейчас делать еще лучше. И мы так сделаем. У нас все для этого есть», — сказал Ротенберг.
В феврале 2022 года Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределенный срок. За неделю до отстранения российские хоккеисты провели последний международный турнир, выиграв серебро Олимпийских игр в Пекине. В финале российская сборная уступила Финляндии (1:2).
На Олимпиаде-2026 сборную России заменила команда Франции, которая дошла до ¼ финала, где проиграла Германии (1:5).
Следующий зимние Олимпийские игры пройдут в 2030 году во французских Альпах.
Джон Купер
Майк Салливан
Джордан Биннингтон
(00:00-61:41)
Коннор Хеллибак
(00:00-61:41)
06:00
Мэтт Болди
(Остон Мэттьюс, Куинн Хьюз)
17:03
Ши Теодор
29:27
Джейк Гюнцель
29:55
Чарли Макэвой
38:16
Кэйл Макар
(Девон Тэйвз)
53:26
Сэм Беннетт
53:26
Сэм Беннетт
56:37
Джек Хьюз
61:41
Джек Хьюз
(Зак Веренски)
Главный судья
Горд Дуайер
(Канада)
Главный судья
Крис Руни
(США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит