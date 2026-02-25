Сидни Кросби: В финале против США я не сыграл ради блага команды

Капитан канадской сборной Сидни Кросби признался, что решение пропустить финальный матч олимпийского хоккейного турнира 2026 года против команды США далось ему нелегко. Его слова приводит пресс-служба НХЛ.
«Я просто не чувствовал, что могу играть. Я не думал, что окажусь в такой ситуации после игры с Чехией. Думаю, наш медицинский персонал был невероятен. Но, к сожалению, восстановить меня к финалу так и не смог. Это финал за золотую медаль, это — Олимпийские игры. Если бы я мог играть и чувствовал, что могу помочь команде, я бы, конечно, вышел на площадку. Я не сыграл ради блага команды», — приводит слова Кросби пресс-служба НХЛ.
В решающем матче он не смог принять участие, так как получил «травму нижней части тела» в четвертьфинале с Чехией (4:3 ОТ).
38-летний Кросби является трехкратным обладателем Кубка Стэнли в качестве капитана «Питтсбурга», двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014), победителем чемпионата мира (2015), Кубка мира (2016) и турнира «4 наций». На Олимпиаде-2026 он провел три матча, забросил две шайбы и отдал четыре голевые передачи.
Джон Купер
Майк Салливан
Джордан Биннингтон
(00:00-61:41)
Коннор Хеллибак
(00:00-61:41)
06:00
Мэтт Болди
(Остон Мэттьюс, Куинн Хьюз)
17:03
Ши Теодор
29:27
Джейк Гюнцель
29:55
Чарли Макэвой
38:16
Кэйл Макар
(Девон Тэйвз)
53:26
Сэм Беннетт
53:26
Сэм Беннетт
56:37
Джек Хьюз
61:41
Джек Хьюз
(Зак Веренски)
Главный судья
Горд Дуайер
(Канада)
Главный судья
Крис Руни
(США)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит