Глава ИИХФ отреагировал на сообщения о встречах с Ларионовым на ОИ

Главный тренер СКА Игорь Ларионов в минувшие выходные приехал на финальный матч олимпийского хоккейного турнира между сборными США и Канады, из-за чего пропустил домашнюю игру петербургского клуба против ЦСКА (3:0). По возвращении он рассказал о своих переговорах в Италии и намекнул, что через 2−3 месяца для российского хоккея появятся официальные заявления, касающиеся места России в хоккейной «семье».
Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф опроверг информацию о том, что главный тренер СКА Игорь Ларионов проводил встречи с представителями организации во время финала Олимпийских игр в Милане.
«Слова Ларионова? Никаких встреч с IIHF не проводилось», — приводит слова Тардиф «Советский спорт».
Сборная России отстранена от международных соревнований под эгидой IIHF с марта 2022 года. Последний раз она выступала на Олимпиаде в 2022 году в Пекине. Тогда отечественные спортсмены сумели дойти до финала хоккейного турнира, в котором уступили Финляндии (1:2).