Глава ИИХФ отреагировал на сообщения о встречах с Ларионовым на ОИ

Главный тренер СКА Игорь Ларионов в минувшие выходные приехал на финальный матч олимпийского хоккейного турнира между сборными США и Канады, из-за чего пропустил домашнюю игру петербургского клуба против ЦСКА (3:0). По возвращении он рассказал о своих переговорах в Италии и намекнул, что через 2−3 месяца для российского хоккея появятся официальные заявления, касающиеся места России в хоккейной «семье».